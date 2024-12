Ủy ban thực thi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah nhóm họp lần đầu tiên

Cuộc họp của ủy ban thực thi lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hezbollah tại Naqoura, miền Nam Liban tập trung thúc đẩy việc thực thi lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Cảnh đổ nát do xung đột tại Nabatieh, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các đại diện của ủy ban thực thi lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hezbollah - gồm 5 thành viên là Mỹ, Pháp, Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL), quân đội Liban và quân đội Israel - ngày 9/12 đã nhóm họp lần đầu tiên tại Naqoura, miền Nam Liban.

Đại sứ quán Mỹ tại Liban cho biết cuộc họp này được tổ chức để phối hợp các nỗ lực nhằm hỗ trợ lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 27/11 giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban.

Cuộc họp - do UNIFIL và Mỹ đồng chủ trì với sự hỗ trợ từ Pháp - tập trung thúc đẩy việc thực thi lệnh ngừng bắn do Washington làm trung gian và Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhằm duy trì sự ổn định dọc theo biên giới Liban-Israel.

Đại sứ quán Mỹ tại Liban khẳng định “cơ chế này sẽ nhóm họp thường xuyên và phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn và Nghị quyết 1701."

Hồi cuối tháng 11, Lầu Năm Góc thông báo Thiếu tướng Jasper Jeffers và Đặc phái viên Amos Hochstein của Mỹ sẽ đồng chủ trì ủy ban tạm thời, với việc ông Hochstein sẽ phục vụ cho đến khi một vị đồng chủ tịch dân sự thường trực được bổ nhiệm.

Thỏa thuận ngừng bắn bao gồm thời hạn 60 ngày để quân đội Israel rút khỏi miền Nam Liban, khu vực sẽ được quân đội Liban triển khai, trong khi Hezbollah sẽ di chuyển về phía Bắc sông Litani.

UNIFIL và quân đội Liban sẽ là 2 nhóm vũ trang duy nhất hiện diện ở miền Nam Liban.

Bất chấp lệnh ngừng bắn, tình hình thực địa vẫn diễn biết phức tạp khi quân đội Israel triển khai nhiều đợt không kích vào miền Nam Liban, trong khi lực lượng Hezbollah cũng tiến hành những cuộc tấn công nhắm vào các binh sĩ Israel ở khu vực này.

Theo Bộ Y tế Liban, kể từ khi giao tranh giữa Israel và phong trào Hezbollah bùng phát suốt hơn 1 năm qua, hơn 4.000 người đã Liban thiệt mạng, trong đó có 316 trẻ em.

Ngoài ra, số binh sỹ Israel thiệt mạng ở miền Nam Liban đã tăng lên 56 người, kể từ khi quân đội nước này phát động chiến dịch tấn công trên bộ vào Liban hồi cuối tháng Chín vừa qua./.

Theo TTXVN