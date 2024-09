Ủy ban MTTQ tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình có ngư dân bị thiệt mạng do bão số 3

Chiều 9/9, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình có ngư dân bị thiệt mạng do bão số 3 khi đang neo đậu tàu cá tại tỉnh Quảng Ninh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện Quảng Xương.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh thắp hương chia buồn cùng gia đình nạn nhân

Lãnh đạo huyện Quảng Xương thắp hương chia buồn cùng gia đình nạn nhân

Đoàn công tác đã thắp hương, chia buồn với gia đình ngư dân Nguyễn Văn Bốn ở thôn Hải Tiến, xã Quảng Thạch; trao tiền hỗ trợ của tỉnh cho gia đình và ân cần thăm hỏi, chia buồn sâu sắc cùng gia đình nạn nhân. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh động viên gia đình nén đau thương mất mát, lo tròn hậu sự cho người thân và cố gắng vượt qua nỗi đau, sớm lấy lại tinh thần để ổn định cuộc sống.

Trước đó, khi đang đánh bắt cá trên biển, tàu cá mang số hiệu TH - 92255 - TS do anh Vũ Văn Phú là chủ tàu đã vào khu vực Bến Do, thôn Cẩm Thuỷ, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh để tránh trú bão số 3. Do gió to, sóng lớn, nên tàu cá đứt dây neo, bị nhấn chìm.

Thời điểm đó, trên tàu có anh Nguyễn Văn Bốn ở xã Quảng Thạch và anh Vũ Văn Cường ở xã Quảng Nham. Khi tàu chìm, anh Cường đã được tàu neo đậu bên cạnh cứu sống, còn anh Bốn bị mất tích. Ngày 8/9, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của anh Bốn bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Phan Nga