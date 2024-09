Hội LHPN tỉnh tặng quà Tết Trung thu cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Chiều 9/9, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã thăm, tặng quà Tết Trung thu năm 2024 cho 200 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện Như Xuân, Thạch Thành và Hậu Lộc.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo và lãnh đạo huyện Như Xuân trao quà Trung thu cho Hội LHPN xã Thanh Phong để trao lại cho các cháu.

Tại chương trình tặng quà Tết Trung thu, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã tặng 100 suất cho trẻ mồ côi, trẻ đặc biệt khó khăn của xã Thanh Phong và huyện Như Xuân; 50 suất cho học sinh Trường Mầm non và Trường Tiểu học xã Thành Thọ, Thành An (Thạch Thành); 50 suất quà cho trẻ Trường Mầm non và Trường Tiểu học xã Triệu Lộc (Hậu Lộc).

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Mai Hoan và Hội LHPN huyện Hậu Lộc, lãnh đạo Trường Tiểu học Triệu Lộc tặng quà cho trẻ mồ côi.

Đoàn tặng quà cho trẻ mồ côi, trẻ khó khăn xã Thành Thọ (Thạch Thành).

Chương trình góp phần tạo nên một Tết Trung thu đủ đầy, hạnh phúc với những trẻ mồ côi, trẻ đặc biệt khó khăn của các địa phương. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của những “mẹ đỡ đầu”, của Hội LHPN các cấp, các đơn vị đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm tiếp thêm động lực, chắp cánh cho các con vươn lên trong cuộc sống.

Lê Hà