Ủy ban 6 thông qua Nghị quyết về hợp đồng tự động do Việt Nam điều phối

Luật mẫu về hợp đồng tự động gồm các quy định khung về định nghĩa, điều kiện hiệu lực, nghĩa vụ thực thi và các vấn đề pháp lý liên quan các hợp đồng được xác lập qua hệ thống tự động.

Quang cảnh phiên họp toàn thể của Ủy ban 6. (Ảnh: Quang Huy/TTXVN)

Cuối tuần qua, tại trụ sở của Liên hợp quốc tại New York, Ủy ban các vấn đề pháp lý thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc (Ủy ban 6) đã họp phiên toàn thể và thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết do Việt Nam chủ trì thương lượng về Luật mẫu về hợp đồng tự động do Ủy ban luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) soạn thảo.

Theo phóng viên tại New York, được xây dựng từ năm 2022 và hoàn thiện vào tháng 7/2024, Luật mẫu về hợp đồng tự động do Nhóm công tác về thương mại điện tử UNCITRAL soạn thảo, gồm các quy định khung về định nghĩa, điều kiện hiệu lực, nghĩa vụ thực thi và các vấn đề pháp lý liên quan các hợp đồng được xác lập qua hệ thống tự động.

Nghị quyết của Ủy ban 6 cùng với Luật mẫu sẽ được trình lên Đại hội đồng Liên hợp quốc xem xét, thông qua vào tháng 12 tới. Sau khi được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua, theo quy định của Nghị quyết, Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ công bố, phổ biến rộng rãi Luật mẫu cùng với văn bản hướng dẫn lập pháp, tạo cơ sở để các nước tham khảo, nội luật hóa các quy định của Luật mẫu này trong quá trình ban hành, sửa đổi pháp luật trong nước về thương mại điện tử.

Nghị quyết cũng kêu gọi các cơ quan Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực tiếp tục phối hợp với UNCITRAL trong các hoạt động pháp lý nhằm cùng thúc đẩy tính thống nhất trong quá trình phát triển và hài hòa pháp luật các quốc gia trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Cùng với nhiều luật mẫu được UNCITRAL xây dựng trước đó như Luật mẫu về thương mại điện tử, chữ ký điện tử và hồ sơ chuyển nhượng điện tử, Luật mẫu về hợp đồng tự động là một trong những nỗ lực mới của Liên hợp quốc nhằm hỗ trợ các quốc gia hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh các phương thức giao dịch thương mại mới, giải quyết hiệu quả những thách thức mới về pháp lý, đồng thời, tận dụng tối đa các cơ hội mang lại từ quá trình tự động hóa và vận dụng trí tuệ nhân tạo trong giao dịch thương mại, giúp hình thành khuôn khổ pháp lý về thương mại điện tử công bằng, minh bạch.

Việc Việt Nam điều phối thành công quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết về Luật mẫu về hợp đồng tự động và được Ủy ban 6 thông qua bằng đồng thuận phản ánh tính kịp thời của Nghị quyết và sự ủng hộ rộng rãi của các nước đối với Luật mẫu.

Điều này cũng thể hiện sự đóng góp chủ động, thực chất của nước ta trong vai trò thành viên UNCITRAL (nhiệm kỳ 2019-2025) vào nỗ lực chung của Liên hợp quốc trong phát triển, hài hòa hóa và thực thi luật thương mại quốc tế, đồng thời góp phần vào việc Việt Nam tái đắc cử vị trí thành viên UNCITRAL (nhiệm kỳ 2025-2031) tại phiên bầu cử ngày 20/11 vừa qua với số phiếu cao 175/183./.

Theo TTXVN