Ứng dụng AI nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện ngành điện

Khóa đào tạo “Thực hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động sản xuất – kinh doanh” không chỉ trang bị kiến thức mà hướng tới hình thành năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Sáng 23/4/2026, Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức khai giảng Khóa đào tạo “Thực hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động sản xuất – kinh doanh” cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý từ cấp công ty đến các phòng/ban, đơn vị trực thuộc.

Khóa đào tạo diễn ra trong 02 ngày (23–24/4/2026), do các chuyên gia của Công ty Cổ phần Công nghệ và Đào tạo COE Việt Nam - đơn vị có kinh nghiệm trong đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trực tiếp giảng dạy.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo lớp học, đồng chí Hoàng Hải – Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa nhấn mạnh: việc tổ chức khóa đào tạo là bước đi cụ thể nhằm triển khai Nghị quyết số 01-NQ/ĐU năm 2026 về đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu ngày càng cao trong khi nguồn lực không tăng tương ứng, nếu tiếp tục duy trì phương thức làm việc truyền thống sẽ khó đảm bảo tiến độ và chất lượng. Vì vậy, trí tuệ nhân tạo phải trở thành công cụ trực tiếp phục vụ công việc hàng ngày, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng báo cáo, tăng cường năng lực phân tích và hỗ trợ ra quyết định nhanh, chính xác hơn.

Nhấn mạnh yêu cầu chuyển biến thực chất, ông Hoàng Hải đề nghị các học viên thay đổi tư duy học tập theo hướng “không học để biết, mà học để làm được”. Sau khóa đào tạo, mỗi cán bộ phải chủ động ứng dụng AI vào công việc, trước hết ở các nội dung thiết thực như soạn thảo báo cáo, tổng hợp số liệu, xử lý văn bản và hỗ trợ ra quyết định; đồng thời hình thành thói quen sử dụng AI ngay từ khi bắt đầu công việc. Đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý, yêu cầu đặt ra là phải đi đầu trong ứng dụng, làm mẫu và tổ chức triển khai tại đơn vị, tạo chuyển biến rõ rệt trong phương thức làm việc. Phòng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số được giao chủ trì hướng dẫn, hỗ trợ, đánh giá hiệu quả sau đào tạo; đồng thời tham mưu triển khai các giải pháp AI theo từng lĩnh vực chuyên môn, đảm bảo áp dụng đồng bộ trong toàn Công ty.

Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng thực hành, bám sát yêu cầu công việc trong ngành điện, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: trang bị kiến thức nền tảng về Generative AI; nâng cao năng lực sử dụng công cụ AI trong xử lý công việc hành chính, truyền thông nội bộ, phân tích dữ liệu; ứng dụng AI trong xây dựng tài liệu, lập kế hoạch, hỗ trợ nghiên cứu và ra quyết định; triển khai các giải pháp tự động hóa, chatbot nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; khai thác AI phục vụ dự báo, xây dựng chiến lược kinh doanh và đào tạo nội bộ; xây dựng và phát triển trợ lý ảo AI phục vụ tra cứu thông tin, hỗ trợ điều hành.

Trong suốt khóa học, các giảng viên trực tiếp hướng dẫn, minh họa theo từng tình huống nghiệp vụ cụ thể; học viên được thực hành ngay trên các nền tảng AI, xử lý trực tiếp các nội dung gắn với công việc thực tế như soạn thảo văn bản, tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo, phân tích dữ liệu và thiết lập các công cụ hỗ trợ công việc. Cách tiếp cận này nhằm bảo đảm mỗi học viên có thể ứng dụng ngay sau đào tạo.

Theo kế hoạch, trong tháng 4/2026, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiếp tục tổ chức lớp đào tạo thứ hai cho hơn 100 cán bộ, công nhân viên các phòng, đơn vị trực thuộc. Việc triển khai theo lộ trình từ đội ngũ lãnh đạo, quản lý đến cán bộ trực tiếp thực hiện công việc thể hiện cách tiếp cận bài bản, bảo đảm AI được áp dụng đồng bộ, xuyên suốt trong toàn Công ty.

Với việc tổ chức đào tạo gắn với thực tiễn, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang từng bước chuyển từ nhận thức sang hành động trong ứng dụng công nghệ. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành môi trường làm việc số, trong đó trí tuệ nhân tạo trở thành công cụ hỗ trợ thường xuyên, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản trị và chất lượng dịch vụ khách hàng, hướng tới hoàn thành các mục tiêu sản xuất – kinh doanh năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.

Ngọc Huyền