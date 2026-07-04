UBND tỉnh cho ý kiến vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và chủ trương đầu tư một số dự án

Sáng 4/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 7, cho ý kiến vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa; chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa và chủ trương đầu tư Dự án Đường từ nút giao Hà Lĩnh, cao tốc Bắc Nam đến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1).

Toàn cảnh phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính đã báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của tỉnh Thanh Hóa. Kế hoạch được xây dựng bám sát chủ trương của Trung ương, định hướng phát triển của tỉnh, hướng tới mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, phấn đấu đưa Thanh Hóa vào nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước vào năm 2030.

Nguồn vốn đầu tư công giai đoạn tới sẽ tập trung phát huy vai trò dẫn dắt đầu tư tư nhân, ưu tiên các dự án trọng điểm, có tính kết nối và lan tỏa; siết chặt kỷ luật đầu tư, giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn trước để tránh dàn trải, đồng thời phấn đấu tỷ lệ giải ngân và số dự án hoàn thành đều đạt trên 90%.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của tỉnh Thanh Hóa.

Định hướng đầu tư tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như: Hạ tầng giao thông; nông nghiệp, thủy lợi, phòng chống thiên tai; hạ tầng Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch; quốc phòng - an ninh; khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Trong đó, tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực hoàn thành các dự án động lực, gồm: Tuyến đường bộ ven biển, tuyến kết nối đô thị trung tâm với Cảng hàng không Thọ Xuân, đường nối Quốc lộ 45 với tỉnh Ninh Bình; nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh, xây dựng Bệnh viện Tâm thần; hoàn thiện cơ sở vật chất các trường học trọng điểm; bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa lớn và chuẩn bị đầu tư Khu liên hợp Thể dục thể thao tỉnh, Bảo tàng tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Đối với chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa, dự án nhằm xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin đất đai đồng bộ, hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai. Đây cũng là nền tảng để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đất đai trên môi trường điện tử, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm báo cáo Dự án Đường từ nút giao Hà Lĩnh, cao tốc Bắc - Nam, đến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1).

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến báo cáo Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu dự phiên họp.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh kết luận phiên họp.

Đối với kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, hoàn thiện nội dung tham mưu trình cấp có thẩm quyền. Đồng thời, khẩn trương rà soát việc triển khai nguồn vốn theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ.

Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh cùng các đơn vị liên quan chủ động xây dựng danh mục dự án, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để sẵn sàng phân bổ, triển khai ngay khi nguồn vốn được giao.

Đối với các dự án đang triển khai theo Nghị quyết số 37/2021/QH15, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát, phân loại, xác định rõ các dự án cần tiếp tục đầu tư và các dự án chỉ dừng ở bước kỹ thuật. Những công trình đang triển khai dở dang cần nghiên cứu bố trí nguồn vốn phù hợp để hoàn thành, không để lãng phí, giảm hiệu quả đầu tư.

Về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa và Dự án Đường từ nút giao Hà Lĩnh, cao tốc Bắc - Nam đến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cơ bản thống nhất với các nội dung trình tại phiên họp; giao các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét theo quy định.

Hữu Đại