UBND huyện Nông Cống tuyển dụng 57 viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

UBND huyện Nông Cống thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Nông Cống.

Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 người. Số lượng, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp tuyển dụng:

- Giáo viên Mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 42 người.

- Giáo viên Văn hóa tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 15 người.

Điều kiện tiêu chuẩn chung:

Đảm bảo theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3.1. Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm như sau:

- Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh giáo viên mầm non hạng III theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 và Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

- Giáo viên Văn hóa tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập và Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển theo 2 vòng:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút cho mỗi thí sinh.

Xác định người trúng tuyển: Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định

Đăng ký dự tuyển, lệ phí xét tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ; Thí sinh nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ huyện Nông Cống hoặc có thể có thể tải về từ file đính kèm Thông báo tuyển dụng trên Cổng thông tin điện tử huyện Nông Cống; nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Phòng Nội vụ huyện Nông Cống.

- Thời gian phát hành và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày đăng Thông báo tuyển dụng.

- Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình đăng ký dự tuyển, nếu có vấn đề chưa rõ hoặc có vướng mắc, đề nghị đến trực tiếp Phòng Nội vụ huyện Nông Cống hoặc liên hệ qua số điện thoại 0912.961.176 để được hướng dẫn, giải quyết.

Xem thông báo: Thong_bao_tuyen_dung_vien_chuc_nganh_giao_duc.docx

UBND huyện Nông Cống