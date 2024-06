U10 Việt Hùng Thanh Hóa và U9 Gia Bảo Hải Dương vô địch Giải bóng đá U10 Championship 2024

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi với những trận cầu hấp dẫn, chất lượng, Giải bóng đá U10 Championship năm 2024 đã kết thúc vào chiều 27/6 với các trận chung kết, lễ tổng kết và trao thưởng. Hai đội U10 Việt Hùng Thanh Hóa và U9 Gia Bảo Hải Dương đã giành chức vô địch.

Đội U10 Việt Hùng Thanh Hóa giành chức vô địch ở lứa tuổi U10

10 đội bóng, trong đó có 5 đội bóng lứa tuổi U9 và 5 đội bóng lứa tuổi U10 đến từ các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu khu vực phía Bắc và miền Trung đã tranh tài sôi nổi ngay từ những trận đấu đầu tiên của các lượt trận đấu vòng tròn. Trải qua 4 lượt trận đấu vòng tròn, ở lứa tuổi U10, các đội U10 Việt Hùng Thanh Hóa và U10 Luxury Hạ Long (Quảng Ninh) đã khẳng định sự vượt trội so với 3 đối thủ còn lại là U10 The Light Futsal Hà Nội, U10 Công an Hà Nội, U10 HVL Bắc Ninh.

Vị trí thứ nhất và nhì đã giúp U10 Việt Hùng Thanh Hóa và U10 Luxury Hạ Long giành quyền vào trận chung kết tranh chức vô địch. Trước đó, ở loạt trận đấu vòng tròn, đội U10 Việt Hùng Thanh Hóa từng thắng U10 Luxury Hạ Long 5-3.

U10 Việt Hùng Thanh Hóa (áo vàng) thắng áp đảo 4-0 trước U10 Luxury Hạ Long trong trận chung kết

Trận chung kết giữa hai đội vào chiều 27/6 đã diễn ra với ưu thế áp đảo thuộc về U10 Việt Hùng Thanh Hóa. Đội chủ nhà đã có chiến thắng chung cuộc 4-0, qua đó trở thành nhà vô địch Giải bóng đá U10 Championship 2024 dành cho lứa tuổi U10. Đội U10 Luxury Hạ Long xếp hạng nhì và đội U10 HVL Bắc Ninh xếp hạng ba.

U10 Việt Hùng Thanh Hóa xứng đáng với chức vô địch lứa tuổi U10

Đội U10 Luxury Hạ Long xếp hạng nhì lứa tuổi U10

U10 HVL Bắc Ninh xếp hạng ba lứa tuổi U10

Ban tổ chức trao giải cá nhân xuất sắc nhất giải ở lứa tuổi U10

Trong khi đó, ở lứa tuổi U9, vượt qua các đối thủ U9 Việt Hùng Thanh Hóa, U9 Công an Hà Nội, U9 T&T VSH, các đội U19 CLB Hà Nội và U9 Gia Bảo Hải Dương đã giành các vị trí nhất và nhì sau 4 lượt trận đấu vòng tròn, giành quyền vào chơi trận chung kết.

Pha bóng trong trận chung kết lứa tuổi U9 giữa U9 Gia Bảo Hải Dương (áo đỏ) và U9 CLB Hà Nội (áo vàng)

Ở vòng loại, đội U9 Gia Bảo Hải Dương đã giành chiến thắng 2-1 trước U9 CLB Hà Nội. Ở màn tái đấu trong trận chung kết, phần thắng tiếp tục thuộc về đội U9 Gia Bảo Hải Dương với tỷ số chung cuộc 3-1, qua đó trở thành nhà vô địch lứa tuổi U9 của Giải bóng đá U10 Championship 2024. Đội U9 CLB Hà Nội xếp hạng nhì và đội chủ nhà U9 Việt Hùng Thanh Hóa xếp hạng ba.

Đội U9 Gia Bảo Hải Dương vô địch lứa tuổi U9

Đội U9 CLB Hà Nội xếp hạng nhì lứa tuổi U9

Ban tổ chức đã trao Cúp, bảng danh vị, HCV và phần thưởng cho các đội vô địch lứa tuổi U10 và lứa tuổi U9 cho các đội U10 Việt Hùng Thanh Hóa và U9 Gia Bảo Hải Dương; trao các giải nhì và ba.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao giải phong cách cho các đội U9 và U10 Công an Hà Nội, đồng thời trao các giải cá nhân gồm cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, cầu thủ xuất sắc nhất và thủ môn xuất sắc nhất giải.

Đội chủ nhà U9 Việt Hùng Thanh Hóa xếp hạng ba ở lứa tuổi U9

Ban tổ chức trao các giải cá nhân xuất sắc nhất giải

Giải bóng đá U10 Championship năm 2024 đã được tổ chức thành công tốt đẹp tại Nhà thi đấu TDTT huyện Quảng Xương với 22 trận đấu và tổng số 84 bàn thắng được ghi. Đây là cơ sở để Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, Công ty CP Phát triển Việt Hùng tiếp tục duy trì sân chơi quy mô cấp toàn quốc chất lượng, uy tín hàng năm, qua đó là bệ phóng cho các tài năng bóng đá trẻ của nước nhà.

Mạnh Cường