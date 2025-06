Tuyệt đối không tự ý sở hữu, sử dụng các thiết bị bay không người lái chưa được kiểm định, cấp phép

Trong các ngày 13 đến 15/6, một số chuyến bay từ TP HCM đi Thanh Hóa buộc phải chuyển hướng về sân bay Nội Bài hoặc sân bay Vinh, do nhiều vật thể bay không người lái liên tiếp xuất hiện tại khu vực sân bay Thọ Xuân. Ngày 15/6, Cục Hàng không đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo Cảng hàng không Thọ Xuân phối hợp chặt chẽ với đài kiểm soát không lưu, lực lượng an ninh hàng không, quân sự và các cơ quan liên quan để kịp thời phát hiện, xử lý các thiết bị bay xâm nhập trái phép. Ngày 16/6, Cục Hàng không Việt Nam quyết định sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) tạm dừng tiếp nhận máy bay từ 18 giờ ngày 16/6 đến 6 giờ ngày 17/6 để đảm bảo an toàn.