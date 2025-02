Tùng Dương, SOOBIN, Quốc Thiên được đề cử Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến

Các hạng mục Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến: I. ALBUM CỦA NĂM Cam’on - Orange Bật nó lên - SOOBIN Bảo tàng của nuối tiếc - Vũ. Multiverse (Đa vũ trụ) - Tùng Dương Nụ cười - Nguyên Thảo II. CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM SKYNote - Quốc Thiên Bức Tường Unplugged - Cơn mưa tháng năm (Ban nhạc Bức Tường) Người đàn ông hát - Tùng Dương Có đôi lần - Đức Trí Bảo tàng của nuối tiếc - Vũ. III. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM Chương trình truyền hình Anh trai say hi (Vie Channel) Live concert Anh trai vượt ngàn chông gai (Yeah1) Festival Âm nhạc Quốc tế HOZO 2024 (Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan) Giao lộ thời gian (FPT Play) Our song Việt Nam (VTV-Đông Tây Promotion) IV. NHÀ SẢN XUẤT CỦA NĂM Hứa Kim Tuyền SlimV JustaTee Drum7 Nguyễn Hữu Vượng V. NHẠC SỸ CỦA NĂM Trang Pháp Phan Mạnh Quỳnh Tăng Duy Tân Võ Thiện Thanh Vũ. VI. BÀI HÁT CỦA NĂM Đừng làm trái tim anh đau - Sơn Tùng M-TP Đi giữa trời rực rỡ - Ngô Lan Hương Tái sinh - Tùng Dương Bình yên - Vũ. Khát vọng là người Việt - Nguyễn Thương, Mr. T, JustaTee, Captain Boy VII. MUSIC VIDEO CỦA NĂM Nhạc của rừng - Đen, Hiền VK Giá như - SOOBIN Đừng làm trái tim anh đau - Sơn Tùng M-TP Gối gấm - Phương Mỹ Chi Không ra gì - Trúc Nhân VIII. NGHỆ SỸ MỚI CỦA NĂM NÂN Liu Grace 52Hz marzuz Dương Domic IX. NỮ CA SỸ CỦA NĂM Trang Pháp Hồng Nhung Uyên Linh Orange Phương Mỹ Chi X. NAM CA SỸ CỦA NĂM HIEUTHUHAI SOOBIN Tùng Dương Sơn Tùng M-TP Quốc Thiên