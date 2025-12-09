Tuần lễ hồng: Vạn trái tim - Một tấm lòng vì cuộc sống cộng đồng

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam và “Tháng tri ân khách hàng” năm 2025, sáng 9/12, Công ty Điện lực Thanh Hóa (CTĐL Thanh Hóa) tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động với sự tham gia của Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn cùng hơn 100 cán bộ, công nhân viên và người lao động trong đơn vị.

Ông Hoàng Hải - Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa chia sẻ về ý nghĩa của chương trình và cảm ơn sự quan tâm, tham gia nhiệt tình của cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty.

Với thông điệp “Vạn trái tim – Một tấm lòng”, Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI mong muốn truyền tải quan điểm nhất quán, đó là trách nhiệm với khách hàng, đối tác, cộng đồng xã hội và với tương lai của đất nước là một phần không thể thiếu trong sứ mệnh của EVN. Xuyên suốt những năm qua, cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), hoạt động này đã thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên trong CTĐL Thanh Hóa tham gia, mục tiêu cùng chung tay với toàn xã hội trong việc góp phần đảm bảo cung ứng vào ngân hàng dự trữ máu quốc gia để kịp thời cứu chữa, mang lại sự sống cho những bệnh nhân.

Ban Lãnh đạo Công ty tham gia hiến máu tại chương trình.

Để hoạt động này có sức lan tỏa lớn, Công ty đã chủ động trong việc phối hợp với các cơ quan báo đài địa phương truyền tải thông điệp này trước, trong và sau sự kiện, ngoài ra thực hiện chia sẻ tất cả các bài viết liên quan, đồng thời kêu gọi cán bộ công nhân viên cùng sử dụng chung nhận diện, thông điệp trên website nội bộ, fanpage facebook, tiktok chính thức của đơn vị, từ đó cùng nhau góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu EVN, EVNNPC hiện đại, chuyên nghiệp, một lòng vì khách hàng và đáp ứng nhu cầu điện năng để phát triển đất nước, nhất là trong giai đoạn ngành điện đang còn gặp nhiều khó khăn, thách thức đặt ra như hiện nay.

Nhờ tăng cường đẩy mạnh các hoạt động truyền thông mang tính sáng tạo, phong phú về hình thức, đa dạng và linh hoạt về nền tảng, lần tổ chức hiến máu năm nay đã thu hút đông đảo lực lượng CBCNV trong Công ty cũng như bạn bè, khách hàng thân thiết khi biết đến và tình nguyện hưởng ứng tham gia ngoài danh sách đã đăng ký với ban tổ chức chương trình trước đó.

Từ trái tim đến trái tim, người EVN đồng lòng, vì niềm tin của cộng đồng.

Bên cạnh mục tiêu đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, một trong những nhiệm vụ được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty luôn coi trọng và quan tâm chỉ đạo đến các tổ chức đoàn thể chính trị trong đơn vị cần phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, xung kích đi đầu trong các hoạt động tình nguyện, nhân đạo từ thiện..., góp phần cùng Công ty hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh nói chung và hoạt động an sinh xã hội nói riêng. Chính vì lẽ đó, với truyền thống tương thân tương ái, hàng năm lực lượng đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên Công ty luôn hưởng ứng đi đầu trong các cuộc vận động hiến máu trên địa bàn tỉnh cũng như của ngành, các chương trình như: Lễ Hội Xuân hồng, Ngày Chủ Nhật đỏ của tỉnh và Tuần lễ hồng do EVN tổ chức...

Chương trình hiến máu tình nguyện do Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức góp phần lan tỏa những ý nghĩa tốt đẹp vì cuộc sống cộng đồng.

Tại chương trình, Trung tâm huyết học Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phổ biến tuyên truyền một số bệnh về máu, cách phòng và điều trị, lợi ích khi tham gia hiến máu cứu người. Qua đây, đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm thay mặt những người bệnh và gia đình họ gửi lời tri ân sâu sắc đến Công ty Điện lực Thanh Hóa đã luôn dành sự quan tâm, đồng hành tích cực với các hoạt động hiến máu tình nguyện của tỉnh.

Hạnh phúc là biết cho đi nhiều hơn, Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI đã thể hiện mạnh mẽ sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm sẻ chia của ngành điện đối với toàn xã hội, từ nỗ lực nhỏ của mỗi chúng ta có thể cho người khác cơ hội thứ hai để sống. Nghĩa cử, hành động cao đẹp đó được tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Công Điện lực Thanh Hóa đã, đang và sẽ tiếp tục cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chung tay vì cuộc sống cộng đồng để “Thắp sáng niềm tin”.

Hùng Mạnh