Từ ngày 10/1/2025 cơ sở dữ liệu về cư trú bao gồm 15 trường thông tin

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Theo Nghị định số 154/2024/NĐ-CP, từ ngày 10/1/2025, Cơ sở dữ liệu về cư trú sẽ bao gồm 15 trường thông tin như sau:

1. Số hồ sơ cư trú.

2. Thông tin quy định tại khoản 1 đến khoản 15, khoản 21 đến khoản 25 Điều 9 và khoản 4 Điều 15 Luật Căn cước bao gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; tên gọi khác; số định danh cá nhân,; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi sinh; nơi đăng ký khai sinh; quê quán; dân tộc; tôn giáo; quốc tịch; nhóm máu; số chứng minh nhân dân 9 số; ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp, thời hạn sử dụng của thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân 12 số đã được cấp; họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân 09 số, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng, con, người đại diện hợp pháp, người được đại diện; tình trạng hôn nhân; mối quan hệ với chủ hộ; họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân 9 số của chủ hộ và các thành viên hộ gia đình; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích; số thuê bao di động, địa chỉ thư điện tử; nghề nghiệp, trừ lực lượng Quân đội nhân dân, CAND, cơ yếu.

3. Tên gọi khác.

4. Nơi thường trú, thời gian bắt đầu đến thường trú; lý do, thời điểm xóa đăng ký thường trú.

5. Nơi tạm trú, thời gian bắt đầu đến tạm trú, thời gian tạm trú; lý do, thời điểm xóa đăng ký tạm trú.

6. Tình trạng khai báo tạm vắng, đối tượng khai báo tạm vắng, thời gian tạm vắng, nơi đến trong thời gian tạm vắng, thời gian kết thúc tạm vắng.

7. Nơi ở hiện tại, thời gian bắt đầu đến nơi ở hiện tại.

8. Nơi lưu trú, thời gian lưu trú.

9. Tiền án.

10. Tiền sự.

11. Biện pháp ngăn chặn bị áp dụng.

12. Xóa án tích.

13. Số, tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, ngày, tháng, năm ban hành của văn bản cho nhập quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

14. Số, ngày, tháng, năm, cơ quan ra quyết định truy nã, truy tìm, đình nã.

15. Thông tin khác về công dân được tích hợp, chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu khác.

Cơ sở dữ liệu về cư trú được xây dựng và quản lý tập trung, thống nhất tại cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an. Việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu về cư trú với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác được thực hiện trên cơ sở thống nhất giữa Bộ Công an với cơ quan chủ quản hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác để phục vụ công tác quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao; bảo đảm bí mật, an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

