Lan tỏa nhận thức, hiểu biết về chăm lo cho người lao động, người yếu thế

Ngày 3/12, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid Việt Nam), Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức Lễ tổng kết chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” năm 2024 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ban Tổ chức trao giải Nhì (tác giả không chuyên) cho tác giả Đặng Hoàng An đến từ Long An.

Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền; Tổng biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Công Dũng; PGS.TS Trần Thanh Giang – Phó Giám đốc Học viện Báo chí & Tuyên truyền; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Huy Cường; Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Tây Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội Kiều Thanh Hùng;

Về phía Ban tổ chức có: Tổng biên tập Báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Thành Lợi - Trưởng ban Tổ chức; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) Tạ Việt Anh- Phó Trưởng Ban tổ chức; Trưởng Đại diện Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam - Hoàng Phương Thảo.

Đến dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và TP Hà Nội; sinh viên đến từ các trường Học viên Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Văn hóa, sinh viên Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phan Chu Trinh; các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Khẳng định thương thiệu của một chương trình truyền thông

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, Trưởng ban Tổ chức Chương trình cho biết: Bên cạnh tổ chức xuất bản các ấn phẩm báo in, báo điện tử, chuyên trang, Báo Kinh tế và Đô thị thời gian qua đã tích cực tổ chức nhiều các hoạt động truyền thông. Tính trung bình hàng năm, báo Kinh tế và Đô thị tổ chức hơn 10 chương trình, trong đó có chương trình “Những cống hiến thầm lặng”.

“Qua 4 mùa tổ chức, từ cuộc thi đến Chương trình truyền thông, “Những cống hiến thầm lặng” đã khẳng định thương hiệu riêng của mình, và coi đây là đặc sản của Báo Kinh tế và Đô thị, không chỉ thu hút các nhà báo chuyên và không chuyên” – ông Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh.

Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi - Trưởng Ban tổ chức chương trình phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị cho biết, Ban Tổ chức luôn ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị luôn có sự hợp tác chặt chẽ với Báo Kinh tế và Đô thị như: Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV), và hôm nay là có sự hợp tác hiệu quả với Học viện Báo chí và Tuyên Truyền để tổ chức các chương trình truyền thông trong năm 2024...

Năm 2024, Báo đã tổ chức được gần 10 chương trình truyền thông thu hút được các bạn sinh viên tham gia như: đào tạo, bồi dưỡng sản xuất tác phẩm báo chí, cụ thể là tác phẩm podcast. Bằng cách thức truyền đạt mới, các bạn sinh viên đã nỗ lực trong việc tự tìm hiểu đề tài, tự sản xuất và sau đó tự phát sóng. Bên cạnh đó, thu hút được nhiều người dân tự đăng tải các bài viết trên Facebook, nền tảng mạng xã hội. Nhiều bài báo, nhiều tác phẩm báo chí lay động lòng lòng người và lan tỏa rộng rãi trong đời sống.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền và bà Hoàng Phương Thảo Giám đốc tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam trao giải Nhất cho tác giả Lê Thị Lan Hương báo Đại đoàn kết.

Nhóm tác giả Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phạm Khánh Huy báo Kinh tế và Đô thị đoạt giải Nhì đối với tác giả chuyên nghiệp.

Các tác gả đoạt giải Ba đối với tác giả chuyên nghiệp.

Các tác giả đoạt giải Khuyến khích đối với tác giả chuyên nghiệp.

“Để tiếp nối những thành công của Chương trình, nhằm tạo một sân chơi mới, thương hiệu mới cho chương trình truyền thông, chúng tôi đã xây dựng Đề án nâng cấp chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” lên thành Dự án truyền thông giai đoạn 2025-2027. Tôi mong rằng, thời gian tới, sẽ sớm được phê duyệt Dự án giai đoạn 2025-2027 để Báo tiếp tục trên nền tảng sẵn có, đặc biệt phát huy kết quả đã đạt được cũng như hoạt động chuyên môn tốt hơn để phục vụ cho cộng đồng trong thời gian tới” - Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh.

Các hoạt động của Chương trình ngày càng hướng đến cộng đồng

Ông Tạ Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV), Phó Trưởng Ban tổ chức Chương trình bày tỏ: Với những thành công đã đạt được trong 3 mùa trước, cùng với sự phát triển thành Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” năm 2024, chúng tôi vô cùng tự hào vì đã tạo được sân chơi hấp dẫn, uy tín, ấn tượng trong lòng bạn đọc, bạn viết xa gần trên chặng đường 4 năm qua. Điều đó cũng thể hiện sự bền bỉ vì mục tiêu chung của ActionAid Quốc tế tại Việt Nam và AFV gặt hái được những thành công.

Ông Tạ Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV), Phó Trưởng Ban tổ chức Chương trình phát biểu tại buổi lễ.

“Điều khiến chúng tôi quan tâm và đánh giá cao là Chương trình đã ngày càng hướng đến cộng đồng. Các chuyến đi thực tế dành cho nhà báo, đẩy mạnh hơn các hoạt động nâng cao năng lực sản xuất podcast về đề tài an sinh xã hội cho các tác giả không chuyên, đặc biệt là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tư vấn pháp luật tại chỗ cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số... đã cho thấy cuộc thi và các hoạt động truyền thông của Chương trình đã đến gần hơn với người dân; giúp những người nghèo, lao động nữ, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số hiểu hơn về các quyền lợi và nghĩa vụ họ phải thực hiện, để từng bước vươn lên làm chủ trong cuộc sống” – ông Tạ Việt Anh nói.

Đặc biệt, trong năm 2024, cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” không chỉ tăng về số lượng dự thi mà còn tăng về độ lan tỏa. BTC đón nhận sự tham gia gửi bài của hơn 50 cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các đề tài trong mỗi bài viết cũng sâu sắc và mở rộng hơn. Đó là bóng dáng của những tấm gương phụ nữ dân tộc thiểu số làm việc có ích cho cộng đồng, đó là những bài viết đề cập đến sự bất cập còn tồn tại trong cách chính sách để có thể bao phủ các vấn đề an sinh xã hội cho người dân khi thiên tai, bão lũ...

Tác giả Chu Văn Công đoạt giải Nhất đối với tác giả không chuyên.

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Ba đối với tác giả không chuyên.

Các tác giả đoạt giải Khuyến khích đối với tác giả không chuyên.

“Tôi tin rằng với các tác phẩm chất lượng tốt, những bài viết lay động trái tim bạn đọc về những tấm gương cùng người thật việc thật sẽ giúp mỗi chúng ta nhận thức sâu sắc hơn hơn về những tác động tích cực của việc làm tốt đẹp trong cuộc sống” – ông Tạ Việt Anh nhấn mạnh.

Lan tỏa câu chuyện của những người yếu thế vươn lên trong cuộc sống

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành và Ban tổ chức đã trao các giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả chuyên nghiệp và không chuyên. Đặc biệt buổi lễ có sự tham dự của các tác giả, nhóm tác giả chuyên và không chuyên có tác phẩm vào chung khảo cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2024, trong đó có rất nhiều gương mặt tác giả đến từ Long An, Đồng Nai, Nghệ An, Lào Cai...

Tác giả Đặng Hoàng An chia sẻ tại buổi lễ.

Là tác giả đạt giải Nhì đối với tác giả không chuyên, tác giả Đặng Hoàng An dù phải ngồi xe lăn nhưng cũng không quản ngại từ Long An ra Hà Nội để đến tham dự buổi lễ. Trực tiếp chia sẻ những cảm xúc của mình, anh Đặng Hoàng An cho biết: Gắn bó với chiếc xe lăn hơn 8 năm rồi, tôi chỉ di chuyển chậm hơn mọi người một chút thôi...Hôm nay là ngày 3/12 là ngày Quốc tế Người khuyết tật, cho nên tôi quyết tâm đến đến đây để làm sao lan tỏa truyền thông về những vấn đề an sinh xã hội.

Tác giả Đặng Hoàng An cho biết: nhân vật trong bài viết của anh là chị Nguyễn Thị Sari là một “kình ngư” khuyết tật, người yếu thế nhưng đã có nhiều nỗ lực để vươn lên trong cuộc sống. Chỉ vì là người khuyết tật nên rất nhiều nơi đã từ chối không nhận chị. Chị đã vươn lên nghịch cảnh, đi học đại học, trở thành kình ngư đem lại nhiều thành tích cao, huy chương cho đội tuyển Việt Nam. Thậm chí chị đã mở lớp tiếng Anh không đồng cho trẻ em địa phương là con của những người bán hàng rong, bán vé số.

“Hai chị em có cơ duyên gặp nhau. Câu chuyện của chị Sari đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Tôi tình cờ được biết đến cuộc thi Những cống hiến thầm lặng có phần cho tác giả không chuyên. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để tôi có thể chia sẻ câu chuyện của một người yếu thế vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống và đóng góp sức cho cộng đồng” – tác giả Đặng Hoàng An chia sẻ.

Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận giải thưởng tập thể đối với tác giả không chuyên.

“Chủ đề về an sinh xã hội cho người lao động là một chủ đề rất khó và chuyên biệt. Để thu hút Cuộc thi đến với các tác giả không chuyên, nhất là với các em sinh viên, nhà trường sẽ truyền thông thật sâu rộng hơn nữa trên các nền tảng của nhà trường đến các sinh viên. Tôi mong muốn BTC sẽ tiếp tục hợp tác sâu hơn, có thể có các khóa học ngắn để sinh viên có thể tìm hiểu vấn đề chuyên sâu này. Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, nhà trường sẽ phát huy thêm để sinh viên có những sản phẩm báo chí hiện đại chất lượng với chủ đề an sinh xã hội” - TS. Đinh Thị Xuân Hòa - Phó Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông.

Góp phần khích lệ sự cống hiến của người lao động , người yếu thế

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải hôm nay. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cho biết: Bên cạnh việc phát triển kinh tế, công tác bảo đảm an sinh xã hội luôn được coi là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên được TP Hà Nội tập trung triển khai với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, qua đó Thành phố đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND TP đánh giá cao việc Ban Tổ chức quyết định phát triển Cuộc thi thành Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” năm 2024. Chương trình truyền thông có nhiều sự kiện nổi bật, nhiều điểm mới. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc đảm bảo quyền nói chung cho người lao động trong bối cảnh kinh tế số, biến đổi khí hậu nhằm xây dựng cộng đồng an toàn và bền vững; hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa quyền của người yếu thế, thanh niên dân tộc thiểu số, đồng thời mở rộng mạng lưới các nhà báo có cùng mối quan tâm về các vấn đề an sinh xã hội.

Trong cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2024, Ban tổ chức đã mở thêm giải thưởng dành cho các tác giả không chuyên. Nhờ đó, Cuộc thi trở nên đa dạng, phong phú hơn với nhiều góc nhìn từ cuộc sống, góp phần phát hiện và tôn vinh những sáng kiến, đóng góp thầm lặng của các tập thể, cá nhân trong việc đảm bảo việc làm thỏa đáng cho người lao động; phổ biến các văn bản pháp luật đối với người sử dụng lao động trong các khu, cụm công nghiệp, làng nghề; thực hiện những giải pháp để chăm lo, đãi ngộ và những điều kiện tốt nhất cho lao động nữ, người khuyết tật để họ ổn định cuộc sống.

“Tôi cho rằng, cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” tôn vinh những tấm gương điển hình, việc làm tốt cho cộng đồng là mục đích hết sức ý nghĩa. Điều đó góp phần khích lệ sự cống hiến của người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng, để người lao động tiếp tục cống hiến, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước. Từ thành công của cuộc thi năm 2024, tôi mong rằng, Ban tổ chức sẽ triển khai hiệu quả Dự án “Nâng cao hiệu quả chương trình truyền thông Những cống hiến thầm lặng giai đoạn 2025-2027” bằng những sự kiện thiết thực và ý nghĩa hơn nữa” – Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.

Ban Giám khảo cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2024 đã lựa chọn được 22 tác phẩm chất lượng, đáp ứng những yêu cầu của cuộc thi vào vòng chung khảo để trao giải cho 12 tác giả/nhóm tác giả (1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích). Đối với sân thi dành cho tác giả không chuyên, Ban Giám khảo cuộc thi cũng đã chấm chọn ra được 12 tác phẩm lọt vòng chung khảo để trao giải cho 7 tác giả/nhóm tác giả (1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích). Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2024 lên tới 225 triệu đồng, tăng 6 giải và 30 triệu đồng tiền giải so với năm 2023.

Theo KTĐT