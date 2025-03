Trường Mầm non Nga Thái: Nơi ươm mầm ước mơ

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu, đặc biệt là nỗ lực của tập thể giáo viên, nhân viên, Trường Mầm non Nga Thái (Nga Sơn) đã từng bước phát triển, cơ sở vật chất ngày một khang trang, chất lượng chăm sóc giáo dục và nuôi dưỡng ngày càng đáp ứng yêu cầu.

Cô và trò với chương trình “Bé yêu âm nhạc”.

Thành lập năm 1977, với gần 50 năm trưởng thành và phát triển, Trường Mầm non Nga Thái luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong độ tuổi mầm non trên địa bàn.

Cô giáo Bùi Huệ, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Trường Mầm non Nga Thái đứng chân trên địa bàn ven biển, số dân theo đạo công giáo chiếm 78,6%, kinh tế địa phương chủ yếu là nông nghiệp. Với sự sát sao của ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên nhà trường luôn nỗ lực cố gắng phấn đấu nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ để có môi trường giáo dục tốt nhất. Trường nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc; năm học 2019-2020 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I năm 2004, đạt chuẩn cơ quan văn hóa cấp tỉnh năm 2017; được công nhận là đơn vị kiểu mẫu cấp tỉnh năm 2019; được nhận Bằng khen, Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Đặc biệt, năm học 2023-2024 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Cùng với đó, nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

Năm học 2024-2025 trường có 282 học sinh, 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 10 nhóm lớp trong đó có 2 nhóm trẻ và 8 nhóm lớp mẫu giáo. Tỷ lệ chất lượng giáo viên 100% đạt chuẩn, 94,7% đạt trình độ trên chuẩn, chất lượng giáo dục trẻ không ngừng được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá giỏi năm sau cao hơn năm trước. Đến nay trường luôn là đơn vị dẫn đầu về chất lượng trong huyện.

Trong những năm qua ban giám hiệu nhà trường luôn đề cao tinh thần, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, tất cả vì tập thể. Để tạo không khí thi đua trong giảng dạy, ngay từ đầu năm giáo viên đã ký cam kết thực hiện “dạy thật, học thật, chất lượng thật, không chạy theo thành tích”; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” trong cán bộ, giáo viên, chỉ đạo và phân công chuyên môn phù hợp với năng lực và trình độ giáo viên, từ đó nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” tiếp tục được nhà trường triển khai... qua đó tạo nên bước đột phá trong công tác thi đua, khen thưởng của trường. Bên cạnh đó trường đã tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục huy động nguồn lực xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Với phương châm “Lấy trẻ làm trung tâm”, nhà trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ thông qua các biện pháp phù hợp, tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng, viết sáng kiến kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên; đẩy mạnh hoạt động giao lưu, tham quan, học tập kinh nghiệm với nhiều trường bạn trong huyện. Trọng tâm là tổ chức các hoạt động trong và ngoài lớp học, để trẻ được chủ động tham gia các hoạt động trải nghiệm. Khuyến khích giáo viên tổ chức các hoạt động theo phương pháp “học mà chơi” tạo cho trẻ có những kỹ năng như: tự phục vụ, giao tiếp... giúp trẻ hình thành và phát triển nhân cách ngay từ lúc đầu đời, có nền tảng để sau này trở thành những con người có phẩm chất đạo đức, có lối sống khoa học, lành mạnh, sống có trách nhiệm và biết yêu thương, chia sẻ. Cùng với đó, trường còn thường xuyên tổ chức các hội thi văn nghệ, lễ hội mùa xuân, tặng quà cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết, giáo dục cho trẻ biết ơn ông bà, cha mẹ, biết ơn cô giáo...

Tham gia hội thi “Bé với làn điệu dân ca” do Phòng Giáo dục huyện tổ chức, Trường Mầm non Nga Thái giành 1 giải nhất, 9 giải nhì và đoạt giải nhì toàn đoàn. Tham gia hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, trường đoạt giải 3 cấp huyện, giải 3 cấp tỉnh, có 8 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện, 2 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh. Ngoài ra, nhà trường thường xuyên phát động và tổ chức thi làm đồ dùng dạy học, đồ chơi sáng tạo bằng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương và tận dụng các phế thải an toàn.

Nhà trường cũng luôn chủ động phối hợp với phụ huynh nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, theo đó, 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ 4 lần/năm học, được tẩy giun, tiêm chủng và uống các loại vitamin đúng định kỳ. Lượng calo trong các bữa ăn của trẻ đạt đúng theo yêu cầu theo độ tuổi; thực hiện nghiêm ngặt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, lưu mẫu thức ăn hàng ngày. Các hoạt động xã hội, từ thiện được nhà trường hết sức quan tâm như ủng hộ người nghèo, học sinh mồ côi, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, chia khó vùng cao, quỹ phòng chống thiên tai, xây dựng mái ấm công đoàn, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng...

Những kết quả trên là động lực để tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục nỗ lực xây dựng trường trở thành điểm sáng về giáo dục mầm non của huyện Nga Sơn, thực sự là nơi gửi gắm niềm tin của phụ huynh trên địa bàn.

Bài và ảnh: Bảo Thanh