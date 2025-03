Bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh

Thực hiện Nghị định số 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, các trường mầm non, tiểu học và liên cấp có dịch vụ xe đưa đón trẻ em, học sinh trên địa bàn tỉnh đang tích cực thực hiện các quy định đảm bảo ATGT đối với xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh.

Giáo viên Hệ thống giáo dục QTH School, phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa) hướng dẫn cho học sinh các biện pháp an toàn trên xe ô tô.

Hệ thống giáo dục QTH School, phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa) đào tạo liên thông cho học sinh từ mầm non, tiểu học, THCS đến THPT. Đây cũng là một trong những hệ thống giáo dục có số lượng xe đưa đón học sinh nhiều nhất TP Thanh Hóa với 5 xe 16 chỗ ngồi. Hàng ngày, các xe này có nhiệm vụ tỏa đi các hướng trên địa bàn thành phố đưa đón gần 100 học sinh các cấp về hệ thống học tập. Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình di chuyển, nhà trường đã lắp thiết bị giám sát hành trình, hệ thống báo động trẻ trên xe, búa thoát hiểm, túi cứu thương, bình chữa cháy... Nhà trường thường niên tổ chức các buổi tập huấn cho cán bộ, giáo viên và học sinh về quy trình khi đi xe đưa đón cũng như kỹ năng khi xảy ra tình huống không mong muốn. Khi đưa đón trẻ em mầm non, học sinh tiểu học nhà trường bố trí 1 giáo viên quản lý trên mỗi xe ô tô để hướng dẫn, giám sát, duy trì trật tự và bảo đảm an toàn cho học sinh trong suốt chuyến đi. Tuy nhiên, riêng quy định thân xe phải sơn màu vàng đậm (theo Nghị định số 151/2024/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2025) thì nhà trường vẫn chưa thực hiện. Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Phòng Tổng hợp - Hệ thống giáo dục QTH School, do xe của nhà trường ngoài đưa đón học sinh còn làm các dịch vụ đưa đón cán bộ, nhân viên, giáo viên của hệ thống đi học tập, trao đổi nghiệp vụ... nên chưa sơn theo quy định. Sắp tới, hệ thống sẽ chuyển đổi các xe sang chuyên đưa đón học sinh, vì vậy rất mong các ngành chức năng tạo điều kiện cho đơn vị làm thủ tục thay đổi màu sơn theo quy định.

Hiện nay, trên địa bàn TP Thanh Hóa có 28 trường tư thục ở các bậc mầm non, tiểu học và THCS có thực hiện dịch vụ xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh với tổng cộng là 61 xe ô tô. Trong đó, có 35 xe đã thực hiện đúng quy định, 26 xe chưa thực hiện đúng quy định của Luật Trật tự ATGT mới. Hiện UBND TP Thanh Hóa đang yêu cầu các trường có xe chở trẻ mầm non, học sinh chưa đúng quy định nhanh chóng thay đổi màu sơn và thực hiện nghiêm túc các quy định đảm bảo ATGT theo quy định của Luật Trật tự ATGT mới.

Để đảm bảo việc đưa, đón học sinh bằng xe ô tô theo đúng quy định, Phòng Quản lý vận tải (Sở Xây dựng) đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền quy định về xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh để các cơ sở giáo dục biết và thực hiện. Theo đó, đối với ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non và học sinh, ngoài việc phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc sử dụng xe có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định của pháp luật, xe còn phải đáp ứng yêu cầu điều kiện về an toàn, phải có thiết bị ghi nhận hình ảnh và cảnh báo chống bỏ quên trẻ em, học sinh trên xe; các yêu cầu về niên hạn, màu sơn, người quản lý đi cùng, kinh nghiệm lái xe vận tải hành khách.

Hiện Sở Xây dựng đang tích cực phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 29/1/2024 của UBND tỉnh về triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở giáo dục đào tạo, trường học và các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm ATGT đối với xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh; trong đó có quy định sơn màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe. Lực lượng thanh tra giao thông - vận tải thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các phương tiện chở trẻ em mầm non, học sinh có màu sơn bên ngoài thân xe không đúng quy định, không đảm bảo ATGT.

Bài và ảnh: Hải Đăng