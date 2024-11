Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thạch Thành

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024), sáng 11/11, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Định Tân, xã Thạch Định (Thạch Thành).

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Thị Mười và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cán bộ và Nhân dân thôn Định Tân bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng - một biểu tượng cao đẹp, thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Cùng dự Ngày hội có đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Thạch Thành.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Định Tân.

Tại Ngày hội, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cùng đại biểu và bà con Nhân dân thôn Định Tân đã ôn lại lịch sử 94 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại ngày hội.

Thôn Định Tân có 122 hộ với 472 nhân khẩu. Chi bộ thôn có 27 đảng viên. Những năm gần đây, cán bộ và Nhân dân trong thôn đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 của thôn ước đạt 62 triệu đồng. Trong thôn chỉ còn 1 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo.

Người dân thôn Định Tân tham dự Ngày hội.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được Nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đạt nhiều kết quả tích cực. Số hộ đạt đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2024 là 113/117 hộ, có 109/117 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục. Người dân trong thôn đã tích cực quyên góp, ủng hộ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách, hộ khó khăn về nhà ở, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Khuyến học...

Hiện nay, chi bộ, ban công tác mặt trận thôn đang tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu.

Phát biểu chung vui với cán bộ và Nhân dân thôn Định Tân, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng khẳng định Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp để các cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, tự hào của MTTQ Việt Nam, mà còn là dịp để tiếp tục củng cố, gắn kết cộng đồng, tình làng nghĩa xóm, chung tay phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Ngày hội.

Đồng chí chúc mừng và đánh giá cao những kết quả trên các lĩnh vực mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Định Tân đã nỗ lực đạt được trong những năm qua.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Thị Mười và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ trao hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình khó khăn về nhà ở tại thôn Định Tân.

Đồng chí mong muốn cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Thạch Định nói chung, thôn Định Tân nói riêng phát huy kết quả đạt được, tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao phát triển kinh tế, không ngừng áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao đời sống cho Nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng thôn Định Tân bình yên, an toàn, đáng sống, mọi người, mọi nhà hạnh phúc, ấm no...

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Thị Mười và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ trao quà cho các hộ gia đình ở thôn Định Tân.

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, xây dựng các công trình xã hội như đường làng ngõ xóm, nhà văn hoá... góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí để sớm về đích thôn NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá, văn nghệ ở khu dân cư, phát triển giáo dục, đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài, tăng cường gắn kết tình làng nghĩa xóm...

Lãnh đạo huyện Thạch Thành tặng quà cho cán bộ và Nhân dân thôn Định Tân.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã tặng cán bộ, Nhân dân thôn Định Tân bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; trao 10 phần quà cho các gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao 80 triệu đồng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình khó khăn về nhà ở trong thôn.

Lãnh đạo huyện Thạch Thành trao hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình khó khăn về nhà ở.

Cũng tại Ngày hội, lãnh đạo huyện Thạch Thành đã tặng quà cho cán bộ và Nhân dân thôn Định Tân; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho 1 hộ gia đình khó khăn về nhà ở và tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn trong thôn.

Đỗ Đức