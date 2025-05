Triển khai sâu rộng phong trào bảo vệ Tổ quốc trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm phát huy vai trò của đồng bào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều năm qua các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt công tác tuyên truyền cho Nhân dân các dân tộc thực hiện đường lối, mục tiêu phát triển đất nước và chính sách đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Trung Lý hướng dẫn người dân bản Tà Cóm treo cờ Tổ quốc.

Để người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhận diện rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc,... cấp ủy, chính quyền địa phương khu vực biên giới, miền núi cùng các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn đã duy trì và nhân rộng mô hình phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền đã vận động những người có uy tín, già làng trong cộng đồng dân cư, tham gia thực hiện các phong trào, mô hình “Tự quản đường biên, mốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới”; làm tốt công tác thông tin hai chiều giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể để nắm tình hình trong Nhân dân; thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát”, góp phần vào việc ổn định tình hình, giữ gìn an ninh trật tự.

Xã Tam Lư (Quan Sơn) có đường biên giới dài 8km tiếp giáp với cụm Mường Pao, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào), xã có 695 hộ gia đình, với 3.318 khẩu. Quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trong xã đã phối hợp với lực lượng công an, quân sự, đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Đồng chí Lò Thị Dư, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Lư cho biết: Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ, các đoàn thể trong xã cùng với lực lượng công an, bộ đội biên phòng tổ chức tập huấn, tổ chức sinh hoạt chuyên đề và thông tin thời sự nhằm nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng để Nhân dân hiểu đúng và thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Ngoài ra, xã còn thường xuyên đăng tải nội dung tuyên truyền về quốc phòng, an ninh trên các trang zalo, facebook của xã; đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới thông qua việc duy trì các tổ tự quản đường biên, cột mốc và các tổ tự quản an ninh trật tự của các thôn, bản... Qua đó, giữ vững sự ổn định của hệ thống đường biên, mốc giới và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát động, triển khai sâu rộng phong trào, với phương châm hướng về cơ sở, gần dân, trọng dân, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”..., dưới nhiều hình thức tuyên truyền, vận động đa dạng, phù hợp với trình độ, đặc điểm, nghề nghiệp của từng đối tượng, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Thông qua các hoạt động, đã xây dựng tình cảm, niềm tin, trách nhiệm của Nhân dân đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia; qua đó các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về biên giới được thực thi hiệu quả, xây dựng được nhiều mô hình thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, như: Mô hình “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và giữ gìn an ninh, trật tự xóm, bản khu vực biên giới”, “Thanh niên xung kích bảo vệ đường biên”, “Tổ tự quản công trình biên giới”, “Tổ tự quản an ninh, trật tự”... Hiện, trên địa bàn tỉnh có 1 tập thể, 54 hộ, 104 cá nhân tự quản 213,6km đường biên giới, 90 mốc quốc giới; 497 tổ tự quản về an ninh trật tự cấp thôn/1.625 thành viên.

Để phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia phát triển sâu rộng, hiệu quả cao và lan tỏa trong cộng đồng, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh nhất là các cấp ủy, chính quyền ở khu vực biên giới đã chỉ đạo lồng ghép các cuộc vận động với các phong trào ở địa phương, như: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; các mô hình “Dòng họ tự quản an ninh, trật tự”, “Thôn bản không có tội phạm và tệ nạn ma túy”, “Khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự”..., góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc.

Bên cạnh đó, bộ đội biên phòng đã phối hợp ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở thực hiện nhiều phong trào, chương trình, mô hình giúp Nhân dân biên giới phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, điển hình, như: Phong trào “Bộ đội và dân bản chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Bộ đội biên phòng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”...

