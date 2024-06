Trách nhiệm vì công việc chung của phố

“Nói ít làm nhiều”, “làm đến đâu được đến đó” là tâm niệm của ông Nguyễn Hồng Hà, tổ trưởng tổ dân phố Nam Cao, phường Tân Sơn (TP Thanh Hóa). Nhiều năm gắn bó với công việc chung của phố, ông Hà đã gieo được niềm tin và xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân để chung tay xây dựng phố Nam Cao luôn dẫn đầu các phong trào thi đua của phường Tân Sơn.

Tổ trưởng tổ dân phố Nam Cao Nguyễn Hồng Hà (bên phải) tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua của phố.

Khu dân cư phố Nam Cao có trên 330 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu. Để thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, tỉnh, thành phố phát động, điều đầu tiên mà ông Hà nghĩ đến là phải tạo được sự ủng hộ cao trong Nhân dân. Vì thế, ông luôn bám sát cơ sở, gần gũi với Nhân dân, năng động, nhiệt tình, trách nhiệm trong từng công việc chung của phố.

Điểm nổi bật mà ông Hà cùng Nhân dân phố Nam Cao đã làm và được thành phố ghi nhận, đánh giá cao trong những năm qua là xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”, trọng tâm là cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”. Giữ vai trò phó bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố Nam Cao, ông Hà đã cùng các tổ chức đoàn thể trong phố đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung và thông điệp của cuộc vận động. Đồng thời, mỗi tổ chức đoàn thể, mỗi tổ an ninh xã hội trong phố đều đăng ký một mô hình cụ thể để triển khai, gắn với nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong Nhân dân, với công tác vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội. Nổi bật như phụ nữ với mô hình “5 không, 3 sạch”, “thu gom phế thải”; đoàn thanh niên với mô hình “đội tuyên truyền đám cưới văn minh”; cựu chiến binh với mô hình “đảm bảo an ninh trật tự trong khu dân cư”, “xây dựng chi hội cựu chiến binh kiểu mẫu”...

Việc đăng ký các mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân chung tay làm những việc tốt, tạo sự gần gũi, thân thiện giữa các hộ dân trong phố với nhau. Điển hình như trong công tác vệ sinh môi trường, Nhân dân trong phố cùng nhau duy trì việc dọn vệ sinh vào sáng thứ 7 hằng tuần, các hộ gia đình đều có thùng đựng rác hợp vệ sinh. An ninh trật tự trong khu dân cư luôn được đảm bảo, nhiều năm qua phố không có trộm cắp, không phát sinh người vi phạm pháp luật. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Theo đó, việc cưới được tổ chức với tinh thần lành mạnh, tiết kiệm, không tổ chức cưới nhiều ngày hoặc nhiều địa điểm khác nhau, không mở loa đài quá to và không quá 22 giờ đêm. Việc tang được thực hiện chu đáo, bảo đảm trang nghiêm, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, không tổ chức ăn uống linh đình, uống rượu, bia trong thời gian tổ chức tang lễ, hạn chế rải tiền, vàng mã khi đưa tang. Qua bình xét, số gia đình văn hóa của phố đạt trên 96%, gia đình kiểu mẫu đạt 80%, công dân kiểu mẫu đạt 85%, gia đình học tập đạt 95%.

Tinh thần đoàn kết được nêu cao nên các phong trào thi đua yêu nước được đại đa số Nhân dân tích cực hưởng ứng. Vì vậy, tổ dân phố Nam Cao luôn là điểm sáng của phường Tân Sơn trong các hoạt động.

Dù là phường trung tâm của thành phố nhưng những năm về trước, nhà văn hóa phố Nam Cao khá chật chội và xuống cấp. Để Nhân dân có chỗ sinh hoạt cộng đồng, ông Nguyễn Hồng Hà cùng ban cán sự phố đã vận động Nhân dân và các nhà hảo tâm đóng góp được 500 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa, mua sắm các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt; đóng góp gần 100 triệu đồng xây dựng vườn hoa và lắp đặt một số dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao trong khu vui chơi ở cạnh nhà văn hóa; tu sửa, cải tạo lại hệ thống loa truyền thanh của phố gần 20 triệu đồng. Để chỉnh trang đường phố, các hộ gia đình đã đóng góp kinh phí làm cột cờ, mua cờ Tổ quốc treo đồng bộ trên các tuyến phố; đồng thời lựa chọn đường Nam Cao và đường Ngô Sỹ Liên để xây dựng tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường; lựa chọn đường Lê Văn Hưu xây dựng tuyến đường hoa... Hiện nay, tất cả các tuyến đường trong phố Nam Cao đều sáng - xanh - sạch - đẹp.

Trong công tác quyên góp, ủng hộ các loại quỹ, tổ dân phố Nam Cao luôn đạt cao nhất trong toàn phường. Mỗi năm, tổ dân phố Nam Cao đều vận động Nhân dân thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, tháng cao điểm “Vì người nghèo”, ủng hộ quỹ khuyến học, quỹ phòng chống thiên tai... đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, để nâng cao ý thức của Nhân dân trong việc tham gia tố giác, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phát huy vai trò tự quản của người dân trong bảo quản tài sản của gia đình, ông Nguyễn Hồng Hà đã phối hợp với ban công tác mặt trận phố kêu gọi xã hội hóa được hơn 20 triệu đồng, lắp đặt 5 mắt camera an ninh giám sát nơi công cộng và vận động trên 70% các gia đình tự lắp camera an ninh gia đình, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn phố.

Ông Nguyễn Hồng Hà chia sẻ: “Để mọi việc thành công, phố Nam Cao luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Mọi công việc của phố đều được triển khai rộng rãi, công khai trong Nhân dân, nhất là việc đóng góp của Nhân dân. Qua đó đã tạo niềm tin và nhận được sự ủng hộ của Nhân dân, giúp phố Nam Cao thường xuyên được phường Tân Sơn đánh giá cao trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao”.

Bài và ảnh: Minh Khôi