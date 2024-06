TP Thanh Hóa tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Sáng 3/6, TP Thanh Hóa đã tổ chức chương trình diễn tập phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập TP Thanh Hóa; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập PCCC rừng và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập TP Thanh Hóa dự và chỉ đạo diễn tập

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập PCCC rừng và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, dự và chỉ đạo diễn tập

Tham gia chương trình có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND TP Thanh Hóa; các phường có rừng trên địa bàn TP Thanh Hóa và các lực lượng tham gia diễn tập.

Đồng chí Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa phát biểu khai mạc diễn tập

Phát biểu khai mạc chương trình diễn tập, đồng chí Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, Trưởng Ban tổ chức diễn tập khẳng định: Hiện nay, tình hình thời tiết diễn ra ngày càng phức tạp nhất là tình trạng nắng nóng, khô hạn kéo dài diễn ra làm tăng nguy cơ cháy rừng; gây thiệt hại về tài nguyên rừng, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Công tác PCCC rừng luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo liên tục, thường xuyên; được các địa phương, đơn vị, chủ rừng và Nhân dân tích cực, chủ động phòng chống và ứng phó sự cố.

Các lực lượng tham gia diễn tập

Tuy vậy, nguy cơ cháy rừng vẫn còn rất cao, do đó việc diễn tập PCCC rừng và tìm kiếm cứu nạn được xác định là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm rà soát lại phương án PCCC rừng, bảo vệ rừng và kiểm tra việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” của các cơ quan, đơn vị, địa phương; từng bước hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng của các lực lượng và Nhân dân trong việc xử trí tình huống cháy rừng trên địa bàn.

Các lực lượng và Nhân dân tham gia dập tắt đám cháy rừng (theo tình huống giả định)

Chương trình diễn tập được chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 - Vận hành cơ chế, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Thanh Hóa đánh giá công tác bảo vệ rừng, PCCC rừng năm 2023; công tác chuẩn bị và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu năm 2024. Theo đó, công tác bảo vệ và PCCC rừng năm 2023 đã được các ngành, lực lượng chức năng, các phường có rừng gồm: Thiệu Khánh, Thiệu Dương, Đông Cương, Đông Lĩnh phối hợp thực hiện có hiệu quả, không để xảy ra vụ cháy nào gây thiệt hại. Đây là cơ sở quan trọng để TP Thanh Hóa triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác PCCC rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và TP Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo và tham quan diễn tập

Trong khuôn khổ giai đoạn 2 của chương trình diễn tập, các lực lượng tham gia diễn tập thực binh tại Điểm cao 133, phố Hàm Long, phường Hàm Rồng. Tham gia diễn tập có các lực lương tăng cường của tỉnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố; lực lượng Quân sự, Công an, Kiểm lâm, Biên phòng; các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố; cấp ủy, chính quyền, lực lượng Quân sự, Công an, các ngành, đoàn thể và Nhân dân phường Hàm Rồng; lực lượng của 4 phường có rừng gồm: Thiệu Khánh, Thiệu Dương, Đông Cương, Đông Lĩnh.

Các phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ PCCC được triển khai khẩn trương, đồng bộ để dập tắt các đám cháy rừng trong thời gian nhanh nhất

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo TP Thanh Hóa, các lực lượng đã có sự phối hợp triển khai các phương án dập tắt các đám cháy rừng với cấp độ từ thấp đến cao, đồng thời thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, sơ cấp cứu người bị nạn một cách an toàn, nhanh chóng, hiệu quả nhất. Đồng thời có đánh giá thực tế những thiệt hại do cháy rừng gây ra để có phương án khắc phục.

Các lực lượng nhanh chóng đưa người bị nạn lên xe cấp cứu

Qua cuộc diễn tập, TP Thanh Hóa, các địa phương, đơn vị có liên quan kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng chống, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng phù hợp với tình hình thực tế, tuyên truyền sâu rộng và nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc PCCC cháy rừng.

Chương trình diễn tập đã thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp khi có tình huống cháy rừng xảy ra trên địa bàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Lãnh đạo TP Thanh Hóa tặng quà cho các lực lượng tham gia diễn tập

Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức và Nhân dân trong công tác PCCC rừng và tìm kiếm cứu nạn; kiểm tra các phương án và việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” của các cơ quan, đơn vị, địa phương; bổ sung, hoàn thiện các phương án khi có sự cố cháy rừng xảy ra trên địa bàn.

Mạnh Cường