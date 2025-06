TP Thanh Hóa gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Sáng 12/6, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Mai Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2025.

Đồng chí Lê Trọng Thụ, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa phát biểu khai mạc buổi gặp mặt.

Trong 6 tháng đầu năm, sau khi sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố, TP Thanh Hóa đã thực hiện tốt mọi nhiệm vụ đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu tăng so với với cùng kỳ, trong đó có chỉ tiêu vượt cao như giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng nằm trong nhóm dẫn đầu cả tỉnh. Tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 997,5 triệu USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 2.224 tỷ đồng; thành lập mới 854 doanh nghiệp, đạt 55% kế hoạch và tăng 27,3% so với cùng kỳ.

Đồng chí Lê Mai Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa thông tin khái quát hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2025.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, tình hình lao động việc làm cơ bản ổn định, các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng lên.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đúng tiến độ, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả theo đúng chủ trương của Trung ương, của tỉnh và chỉ đạo của Thành ủy thành phố.

Đại diện cơ quan báo chí phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa đối với những người làm báo nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và chúc mừng những kết quả thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2025.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa gửi tới các nhà báo, phóng viên lời chúc mừng tốt đẹp nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí đã quan tâm, đồng hành cùng thành phố trong suốt thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Anh Xuân thông tin thêm một số nội dung liên quan đến thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố. Đến nay, tổ chức bộ máy và cơ sở vật chất của 7 đơn vị hành chính mới đã được sắp xếp xong. Hệ thống công nghệ thông tin cũng đã được lắp đặt để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phục vụ người dân, không để bị gián đoạn. Tất cả các công việc đến thời điểm này đã cơ bản hoàn thành để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động từ 1/7/2025.

Trong giai đoạn mới bắt đầu đi vào vận hành sẽ không tránh khỏi những sai sót, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Anh Xuân mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý nhiều hơn nữa của các cơ quan báo chí để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và vì sự phát triển chung của đất nước.

Tố Phương