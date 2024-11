Top khách sạn, resort hàng đầu ở Cát Bà được yêu thích trên Traveloka

Bạn đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tại thiên đường biển Cát Bà? Đừng bỏ lỡ danh sách 4 khách sạn và resort hàng đầu, nơi mang đến không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp và trải nghiệm đáng nhớ trên Traveloka!

“Thiên đường” nghỉ dưỡng Cát Bà

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 150km, quần đảo Cát Bà thuộc thành phố Hải Phòng là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng và hùng vĩ. Với hơn 360 hòn đảo lớn nhỏ, Cát Bà không chỉ nổi tiếng bởi bãi biển xanh trong mà còn bởi hệ sinh thái đa dạng, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đến đây, du khách có thể khám phá các bãi biển đẹp như tranh vẽ, tham gia chèo thuyền kayak tại làng chài Lan Hạ, hay thử thách bản thân với những cung đường trekking qua rừng quốc gia Cát Bà.

Cát Bà chinh phục du khách bởi cảnh quan thiên nhiên đẹp “kịch trần”.

Không chỉ dừng lại ở cảnh sắc tuyệt mỹ, Cát Bà còn hấp dẫn bởi hệ thống lưu trú chất lượng. Trên ứng dụng Traveloka, chỉ cần tìm kiếm “ khách sạn gần đây ” là bạn dễ dàng tìm được nơi lưu trú phù hợp với nhu cầu từ khách sạn tiện nghi nằm sát biển đến những resort biệt lập, lý tưởng cho kỳ nghỉ yên bình.

Với sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên hoang sơ và các dịch vụ du lịch hiện đại, Cát Bà chính là điểm đến không thể bỏ qua cho kỳ nghỉ của bạn. Hãy sẵn sàng xách balo lên và bắt đầu hành trình khám phá hòn đảo thiên đường này!

Top 4 khách sạn, resort Cát Bà được yêu thích trên Traveloka

Flamingo Cát Bà Beach Resort

Nằm ngay trên bãi tắm Cát Cò 1 và 2, Flamingo Cát Bà Beach Resort là khu nghỉ dưỡng 5 sao lý tưởng dành cho những ai yêu thích sự giao hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc hiện đại. Với vị trí độc đáo bên vịnh Lan Hạ, resort sở hữu tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp, giúp du khách tận hưởng vẻ đẹp ngoạn mục của bình minh và hoàng hôn trên biển.

Khu nghỉ dưỡng 5 sao Flamingo Cát Bà.

Flamingo Cát Bà gây ấn tượng bởi hệ thống ba tòa khách sạn được thiết kế sáng tạo, kết nối bởi cầu Mây độc đáo. Tại đây, bạn sẽ được trải nghiệm các tiện ích hiện đại như rạp chiếu phim 6D, spa đẳng cấp, hồ bơi ngoài trời cùng chuỗi nhà hàng, bar sang trọng. Các phòng nghỉ hướng núi và biển đều được chăm chút tỉ mỉ, mang đến không gian thư giãn đỉnh cao.

Little Oasis House

Toạ lạc tại xã Xuân Đám, Little Oasis House mang đến một không gian nghỉ dưỡng yên bình giữa lòng thiên nhiên tươi đẹp. Nơi đây nổi bật với dịch vụ thượng hạng và hàng loạt tiện nghi hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách, từ gia đình có trẻ nhỏ đến những người tìm kiếm một nơi nghỉ ngơi riêng tư.

Little Oasis House sở hữu hồ bơi ngoài trời tuyệt đẹp cùng quầy bar bên hồ, tạo nên không gian thư giãn lý tưởng để tận hưởng những buổi chiều dịu mát. Dịch vụ spa chuyên nghiệp tại đây cũng là điểm nhấn, mang đến liệu pháp thư giãn tinh tế giúp làm mới tinh thần và cơ thể.

The May Legend Catba

The May Legend Catba là điểm đến không thể bỏ qua khi bạn ghé thăm đảo Cát Bà. Với vị trí tuyệt đẹp, chỉ cách bãi biển Cát Cò vài bước chân, khách sạn mang đến tầm nhìn bao quát ra đại dương xanh thẳm và núi non hùng vĩ. Không gian nơi đây được thiết kế hiện đại, kết hợp giữa sự sang trọng và tinh tế, tạo nên một trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Vẻ đẹp bắt mắt của The May Legend Catba.

Hệ thống phòng nghỉ đa dạng, được trang bị tiện nghi hiện đại và ban công riêng, cho phép du khách tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên Cát Bà ngay tại không gian riêng tư. Dịch vụ chăm sóc tỉ mỉ cùng chuỗi tiện ích cao cấp như nhà hàng, spa, hồ bơi và khu vui chơi trẻ em khiến The May Legend Catba trở thành lựa chọn hoàn hảo cho cả gia đình, cặp đôi và các sự kiện đặc biệt.

Flamingo Premium Lan Ha Bay Resort

Tọa lạc tại thị trấn Cát Bà, Flamingo Premium Lan Ha Bay Resort là biểu tượng của sự sang trọng và tiện nghi, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng khó quên giữa lòng thiên nhiên tuyệt mỹ. Được trang bị hàng loạt tiện ích hiện đại như nhà hàng với thực đơn phong phú, quầy bar thư giãn, trung tâm thể dục và dịch vụ spa cao cấp, resort đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.

Với không gian sang trọng, mỗi phòng nghỉ đều được thiết kế tinh tế với đầy đủ tiện ích, tạo nên cảm giác thoải mái như ở nhà. Tại đây, bạn sẽ được tận hưởng không chỉ sự xa hoa mà còn cảm giác yên bình tuyệt đối, làm mới cơ thể và tâm hồn giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Trải nghiệm tiện ích đặt phòng nhanh chóng trên ứng dụng Traveloka.

Cát Bà không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là nơi mang lại những khoảnh khắc nghỉ dưỡng tuyệt vời. Hãy đặt ngay khách sạn hoặc resort yêu thích trên Traveloka để tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn bên gia đình và bạn bè!

TH