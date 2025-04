Tổng Giám đốc WHO cảnh báo về đại dịch tiếp theo

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đại dịch tiếp theo mà thế giới phải đối mặt không phải là “rủi ro lý thuyết” mà là “sự chắc chắn về mặt dịch tễ học”.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AP.

Các tổ chức y tế đang lo ngại thế giới sẽ phải hứng chịu một đại dịch khác sau khi COVID-19 tấn công toàn cầu vào năm 2020, giết chết hàng triệu người, gây ra sự biến động về kinh tế và chính trị.

Mối lo ngại đã xuất hiện gần đây nhất vào tháng trước, khi một loại virus corona mới được phát hiện tại Trung Quốc .

Các quốc gia thành viên WHO hiện đang đàm phán về Thỏa thuận đại dịch của WHO, được coi là công cụ pháp lý nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng và ứng phó toàn cầu đối với đại dịch.

Tổng Giám đốc WHO Tedros phát biểu về sự sẵn sàng tại lễ khai mạc cuộc họp thứ 13 của Cơ quan đàm phán liên chính phủ về Thỏa thuận đại dịch của WHO.

“Đại dịch COVID-19 hiện có vẻ như là ký ức xa xôi, bị bao trùm bởi xung đột, gián đoạn địa chính trị và kinh tế”, Tedros nói. "Nhưng đại dịch tiếp theo sẽ không đợi cho đến khi mọi thứ lắng xuống”.

"Điều đó có thể xảy ra trong 20 năm nữa, hoặc có thể xảy ra vào ngày mai. Nhưng nó sẽ xảy ra, dù thế nào đi nữa, chúng ta phải sẵn sàng. Đây không phải là rủi ro lý thuyết mà là điều chắc chắn về mặt dịch tễ học."

Ông trích dẫn các đợt bùng phát bệnh do virus Ebola và Marburg cũng như sự lây lan của bệnh cúm gia cầm ở chim, gia súc, các loài động vật khác và con người.

Tedros khuyến khích các quốc gia thành viên đưa Thỏa thuận đại dịch của WHO đến đích. Ông cho biết thỏa thuận này “không xâm phạm chủ quyền của bất kỳ quốc gia thành viên nào” mà “tăng cường chủ quyền quốc gia và hành động quốc tế”.

Tedros cho rằng “sức khỏe là vấn đề an ninh” và gọi đại dịch COVID-19 là “kẻ thù vô hình”.

“Một đại dịch có thể giết chết nhiều người hơn, gây ra nhiều gián đoạn về mặt xã hội và kinh tế hơn là một cuộc chiến tranh”, ông nói. “Chiến tranh thế giới thứ nhất đã giết chết khoảng 15 đến 22 triệu người, trong khi đại dịch cúm năm 1918 đã giết chết khoảng 50 triệu người, tức là gấp đôi”.

Phát biểu của Tedros được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi WHO theo chỉ thị của một trong nhiều sắc lệnh hành pháp do tổng thống ban hành vào ngày đầu tiên nhậm chức .

Ông Trump trước đây đã cáo buộc WHO quản lý đại dịch kém và tuyên bố ngừng tài trợ cho WHO trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tổng thống Joe Biden sau đó đã thiết lập lại quan hệ với tổ chức này trước khi Donald Trump ban hành lệnh hành pháp rút lại vào tháng 1/2025. Văn bản hành pháp của Donald Trump cáo buộc WHO “xử lý sai đại dịch COVID-19”, không thông qua “những cải cách cấp thiết” và không độc lập khỏi “ảnh hưởng chính trị không phù hợp của quốc gia thành viên”.

TD