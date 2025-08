Tổng Bí thư Tô Lâm: Thi đua vì an ninh Tổ quốc có ở từng người, từ trong suy nghĩ, hành động và mọi công việc hằng ngày

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), sáng 4/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt các gương điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng Công an nhân dân dự Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các gương điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng Công an nhân dân dự Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX - Ảnh: TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp trong Công an nhân dân (CAND); Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân liệt sĩ CAND, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; đại diện lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương...

Những năm qua, thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, công tác thi đua, khen thưởng trong CAND đã có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới toàn diện, phát triển sâu rộng xuống tận cơ sở, đi vào thực chất hơn, tạo thành phong trào hành động cách mạng, lan tỏa mạnh mẽ, thật sự trở thành động lực, thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, thật sự là chỗ dựa của nhân dân, tô thắm hình ảnh đẹp người chiến sĩ CAND, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX là dịp đánh giá lại, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ suy nghĩ, tình cảm và những hành động thực hiện các phong trào thi đua của các cán bộ, chiến sĩ CAND và của lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở - Ảnh: TTXVN

Từ những phong trào thi đua, đã xuất hiện hàng nghìn những tấm gương sáng thể hiện bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, tận tụy, sáng tạo, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu được tặng các phần thưởng cao quý, trong đó có 44 tập thể, cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 78 Huân chương Quân công, 735 Huân chương Chiến công, 59 Huân chương Lao động, hơn 3.000 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 3 Huân chương Dũng cảm và hàng vạn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, lực lượng CAND được tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ năm.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng của các điển hình tiên tiến với việc làm cụ thể, bình dị mà cao quý. Họ là biểu tượng cao đẹp của tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư biểu dương các tập thể, cá nhân được tôn vinh hôm nay, cũng như những cán bộ, chiến sĩ công an đang hàng ngày, hàng giờ đã có những đóng góp rất tích cực trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX nhằm đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong CAND giai đoạn 2020-2025; là dịp đánh giá lại, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ suy nghĩ, tình cảm và những hành động thực hiện các phong trào thi đua của các cán bộ, chiến sĩ CAND và của lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở. Sự nỗ lực, cống hiến, hy sinh của từng cán bộ, chiến sĩ tại từng lực lượng, đơn vị đã đạt được những kết quả tích cực, mang lại hạnh phúc cho nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong những năm gần đây, với việc đổi mới và triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, toàn lực lượng CAND luôn luôn đề cao trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân; vượt qua mọi khó khăn, thử thách, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, tạo nên những tiến bộ vượt bậc trên nhiều mặt công tác.

Tổng Bí thư và các đại biểu dự gặp mặt các điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua “Vì An ninh tổ quốc” - Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư biểu dương các tập thể, cá nhân được tôn vinh hôm nay, cũng như những cán bộ, chiến sĩ công an đang hàng ngày, hàng giờ đã có những đóng góp rất tích cực trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư bày tỏ xúc động, ghi nhận và chia sẻ đối với những tấm gương hy sinh, thương tật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; những cán bộ, chiến sĩ gắn bó cả cuộc đời với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, ma túy với nhiều khó khăn, vất vả, hiểm nguy; những cán bộ, chiến sĩ tình nguyện, xung phong đi công tác tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa; những chiến sĩ không quản ngại lửa cháy, lũ cuốn để cứu người, cứu tài sản; những người gác lại hạnh phúc riêng để thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân... Tổng Bí thư nhấn mạnh, thi đua vì an ninh Tổ quốc có ở từng người, từ tấm lòng, từ trong suy nghĩ, từ hành động và trong mọi công việc hàng ngày.

Từ đó, Tổng Bí thư yêu cầu cần tiếp tục quan tâm đến công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, quan tâm đến hoàn cảnh, đời sống của từng cán bộ, chiến sĩ; quan tâm hơn đến các chế độ, chính sách với cán bộ, chiến sĩ và những người thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự.

Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt" khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các điển hình tiên tiến trong CAND và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư mong muốn, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và khát vọng cống hiến, trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, lực lượng CAND nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng quà gia đình liệt sĩ CAND Thượng tá Đặng Anh Quân, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy (cũ), người đã dũng cảm hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (cũ) vào tháng 8/2022.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cũng đã tặng quà các điển hình tiên tiến trong lực lượng CAND và điển hình tiên tiến của lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở.

Theo VGP