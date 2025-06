Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Để góp phần xây dựng Sầm Sơn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thành phố đã tập trung huy động các nguồn lực, triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

Thành phố xác định rõ, để tạo dựng đô thị hiện đại, nông thôn văn minh, trước hết phải quán triệt phương châm “lấy sức dân để làm lợi cho dân”. Theo đó, thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của Nhà nước về giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; hiến đất để mở rộng đường giao thông và xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các công trình phúc lợi... Kết quả, người dân thành phố đã tự nguyện hiến hơn 20.000m2 đất; hơn 500.000 ngày công, tiền mặt và nhiều khoản đóng góp khác trị giá hơn 800 tỷ đồng, góp phần quan trọng để thành phố hoàn thành XDNTM.

Cùng với đó, thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã định hướng, động viên Nhân dân tham gia xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”. Đồng thời, thúc đẩy phong trào ủng hộ quỹ vì người nghèo, với 27,5 tỷ đồng đã được đóng góp để chung tay giúp đỡ nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đặc biệt, việc đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi đã thu hút sự vào cuộc của đông đảo Nhân dân. Nhờ đó, các xã, phường trên địa bàn đã xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 85 căn nhà; làm hơn 1.000km đường giao thông nông thôn, đường giao thông liên thôn, khu phố trị giá trên 15 tỷ đồng; xây dựng 185km đường điện chiếu sáng trị giá gần 8 tỷ đồng; xây dựng các công trình vui chơi giải trí cho thanh, thiếu niên, sân bóng đá, bóng chuyền trị giá 8 tỷ đồng; lắp đặt hơn 300 mắt camera an ninh trị giá hơn 2 tỷ đồng và hàng trăm công trình khác trị giá hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố còn quyên góp tiền, hàng hóa ủng hộ đồng bào bị bão lụt trong và ngoài tỉnh trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Đoàn thanh niên thành phố cũng tích cực vận động các nguồn lực, đầu tư xây dựng mới 2 điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh, thiếu nhi tại nhà văn hóa của các phường Quảng Tiến, Trung Sơn, trị giá 40 triệu đồng; trao 3 công trình thanh niên là khu vui chơi thể dục - thể thao cho thanh, thiếu nhi tại phường Quảng Vinh; công trình chuyển đổi số trong quảng bá về du lịch tại thành phố và công trình sân bóng chuyền thanh niên tại xã Quảng Hùng, với tổng giá trị huy động là hơn 250 triệu đồng. Quá trình triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, thành phố đã chú trọng xây dựng mô hình tự quản NTM, đô thị văn minh, với 100% khu dân cư xây dựng được mô hình tự quản. Đồng thời, MTTQ các xã, phường phối hợp với lực lượng công an tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe Nhân dân” và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhằm vận động Nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Quá trình xây dựng đô thị văn minh, thành phố đặt ra mục tiêu đưa Sầm Sơn trở thành đô thị lễ hội. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, thành phố đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức sự kiện duy trì tổ chức các chương trình, chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội hấp dẫn. Trong đó phải kể đến Lễ đón nhận thị xã lên thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai trương du lịch Sầm Sơn năm 2017; Lễ Kỷ niệm 110 năm du lịch Sầm Sơn; Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Sầm Sơn hoàn thành XDNTM năm 2022; Lễ kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn, khánh thành Quảng trường biển, Khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024...

Đặc biệt, thành phố đã tổ chức và đăng cai tổ chức nhiều sự kiện chính trị, thể thao quan trọng, có ý nghĩa to lớn và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Tiêu biểu như giải đua xe đạp cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh - HTV; giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt, golf hè Sầm Sơn năm 2024; giải quần vợt bãi biển vô địch quốc gia “cúp VTV8”; liên hoan ẩm thực, đặc sản xứ Thanh; ngày hội xe đạp thể thao “Nối vòng tay lớn” khu vực miền Bắc; khai trương Công viên SunWorld Sầm Sơn; chương trình Cầu truyền hình trực tiếp Kỷ niệm 70 năm Hiệp định Genève và Chuyến tàu tập kết (1954-2024); Lễ Kỷ niệm 70 năm sự kiện đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc (1954-2024)...

Có thể nói, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đã trở thành một phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trên địa bàn. Hiện thành phố có 2 phường đạt chuẩn văn minh đô thị (Quảng Tiến và Quảng Thọ); phường Bắc Sơn đạt phường tiêu biểu; công nhận mới 3 phường đạt vệ sinh an toàn thực phẩm (Quảng Châu, Quảng Tiến, Quảng Thọ); có 4 tổ dân phố đạt kiểu mẫu... Ngoài ra, năm 2022, TP Sầm Sơn được công nhận hoàn thành chương trình XDNTM. Quá trình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia này đã có nhiều công trình hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng, nâng cấp, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Bài và ảnh: Trường Giang