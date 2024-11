Tin vắn thế giới sáng 19/11/2024

Lượng đơn hàng chuyển phát nhanh ở Trung Quốc lần đầu vượt mốc 150 tỷ đơn; Singapore tuyên án “ông trùm” dầu mỏ lừa đảo hàng triệu USD; Nga phạt nặng Google vì từ chối xóa thông tin bị cấm; Ukraine và NATO tiến tới thành lập tổ chức chung đầu tiên... là những thông tin thế giới quan trọng sáng 19/11/2024.

Nhân viên phân loại đơn hàng tại kho ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Ảnh: THX

* Số liệu thống kê của Cục Bưu chính Quốc gia Trung Quốc cho thấy, tính đến ngày 17/11, lượng đơn hàng chuyển phát nhanh của nước này lần đầu tiên vượt mốc 150 tỷ đơn. Hiện người dân Trung Quốc đã quen thuộc với mô hình mua hàng trực tuyến và chuyển phát nhanh đơn hàng đến tận nơi nhận. Từ những thứ nhỏ như đồ dùng hàng ngày đến những thứ lớn như phụ tùng máy nông nghiệp, tủ lạnh, tivi, người tiêu dùng chỉ cần mua hàng qua các ứng dụng di động và nhân viên chuyển phát nhanh sẽ giao hàng nhanh nhất trong ngày.

* Ngày 18/11 (giờ địa phương), một phái đoàn từ Bộ Quốc phòng Ukraine do Chuẩn tướng Anatolii Klochko dẫn đầu đã tham dự cuộc họp diễn ra tại thành phố Bydgoszcz của Ba Lan nhằm thảo luận việc triển khai Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Phân tích chung (JATEC) với liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thiết chế chung đầu tiên của 2 bên.

Binh sỹ Ukraine sử dụng lựu pháo M777 của Mỹ trong cuộc xung đột với lực lượng Nga ở vùng Kharkiv. Ảnh: AP/TTXVN

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về việc thực hiện các biện pháp cần thiết để thành lập Trung tâm, bao gồm việc phê duyệt các thủ tục pháp lý để đảm bảo sự tham gia của Ukraine vào các quy trình quản lí và ra quyết định trong tổ chức mới, đồng thời xác nhận ý định đưa JATEC vào hoạt động từ đầu năm 2025. JATEC là tổ chức chung đầu tiên giữa Ukraine và NATO. Tổ chức này nhằm mục đích tăng cường năng lực quốc phòng và an ninh của Ukraine thông qua việc phân tích các bài học kinh nghiệm từ cuộc chiến đang diễn ra, thúc đẩy giáo dục quân sự và thúc đẩy khả năng tương tác giữa Lực lượng vũ trang Ukraine và lực lượng NATO.

* Tòa án Tagansky ở thủ đô Moskva (Nga) đã ra phán quyết phạt Google - Công ty công nghệ đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ, 3,5 triệu ruble (38.000 USD) vì từ chối xóa thông tin bị cấm ở Nga.

Văn phòng của Google tại California, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phán quyết mới, khoản nợ vi phạm hành chính của Google đối với Nga đã tăng lên tới 2.000 tỷ ruble và đang tăng lên mỗi ngày do chậm nộp tiền phạt. Sự trở lại thị trường Nga của công ty chỉ có thể thực hiện được nếu phán quyết của tòa án được thi hành. Trước đó, cùng tòa án trên đã phạt Google vì vi phạm hành chính nhiều lần vì các video trên YouTube quảng bá cho lối sống lệch lạc và làm mất uy tín của quân đội Nga.

* Ngày 18/11, nhà sáng lập Công ty kinh doanh dầu mỏ Singapore Hin Leong - từng là biểu tượng của ngành dầu khí nước này, Lim Oon Kuin đã bị kết án 17 năm 6 tháng tù giam vì tội lừa đảo ngân hàng HSBC với số tiền hàng triệu USD, cũng như tiếp tay cho hành vi giả mạo giấy tờ.

Đối tượng Lim Oon Kuin. Ảnh: The Straits Times

Đối tượng Lim Oon Kuin, 82 tuổi, phải đối mặt với tổng cộng 130 cáo buộc hình sự liên quan đến hàng trăm triệu USD, nhưng chỉ bị truy tố và kết án 3 tội danh. Các công tố viên cho biết đối tượng đã lừa ngân hàng HSBC giải ngân gần 112 triệu USD hồi tháng 3/2020 để thanh toán 2 hợp đồng dầu mỏ Hin Leong đã ký với công ty China Aviation Oil (Singapore) và Unipec Singapore. Theo các công tố viên, các giao dịch này là hoàn toàn bịa đặt theo chỉ đạo của Lim Oon Kuin. Cả 2 công ty đã thông báo với HSBC về việc không có thỏa thuận nào như vậy.

* Theo báo cáo Open Doors hằng năm của Viện Giáo dục Quốc tế và Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 18/11, các trường đại học Mỹ đã tuyển kỷ lục hơn 502.000 sinh viên quốc tế sau đại học vào năm ngoái, tăng 7,6% so với năm 2022-2023. Tuy nhiên, số lượng sinh viên đại học quốc tế giảm 1,4% xuống còn khoảng 343.000 sinh viên. Mặc dù sinh viên quốc tế chỉ chiếm 6% sinh viên giáo dục đại học, nhưng nhóm đối tượng này đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực giáo dục và trong nền kinh tế của Mỹ. Theo dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ, sinh viên đại học quốc tế đã đóng góp hơn 50 tỷ USD cho nền kinh tế nước này.

* Ngày 18/11, các trường học ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã chuyển việc giảng dạy và học tập sang hình thức trực tuyến trong bối cảnh khói mù độc hại đang ngày càng trầm trọng, vượt ngưỡng tối đa mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra tới 60 lần.

Khói mù dày đặc tại Gurugram, Ấn Độ. Ảnh: ANI

Theo Chỉ số chất lượng không khí (AQI), sáng 18/11, nồng độ bụi mịn PM2.5 ở thủ đô New Delhi đã lên tới con số kỷ lục 907 microgam/m3, cao hơn nhiều so với mức 15 microgam/m3 trong 24 giờ mà WHO khuyến nghị là không có lợi cho sức khỏe. Biện pháp dạy, học trực tuyến này sẽ được duy trì cho đến khi có thông báo tiếp theo. Chính quyền thủ đô New Delhi đã đưa ra nhiều sáng kiến nhằm đối phó với ô nhiễm không khí, song chưa thực sự phát huy hiệu quả.

TS (tổng hợp)