Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Sáng 18/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Quảng trường 3/2 (TP Bắc Giang), Báo Bắc Giang đăng cai tổ chức hội thảo báo Đảng các tỉnh phía Bắc lần thứ 29, năm 2024 với chủ “Báo Đảng tuyên truyền cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”.

Quang cảnh hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thị xã, TP; các cơ quan, doanh nghiệp (DN) trong tỉnh Bắc Giang và gần 400 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên 26 cơ quan báo Đảng khu vực phía Bắc; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số cơ quan báo chí ở T.Ư, các tỉnh miền Trung và phía Nam.

Phát biểu chào mừng hội thảo, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lâm Thị Hương Thành bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi được đón các đại biểu cơ quan báo Đảng về dự hội thảo. Chia sẻ về tình hình KT-XH của tỉnh, đồng chí nêu rõ, hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ KT-XH. Bắc Giang trở thành điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế, điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đứng tốp đầu toàn quốc, đứng đầu các tỉnh khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. 9 tháng năm nay, tăng trưởng kinh tế đạt 13,89%, cao nhất cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 đứng thứ 2 và năm 2023 đứng thứ 4 cả nước.

Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) những năm gần đây liên tục nằm trong nhóm 10 tỉnh, TP dẫn đầu cả nước. 9 tháng năm nay, thu hút vốn FDI toàn tỉnh đạt 1,7 tỷ USD. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 30 quốc gia và lãnh thổ có dự án đầu tư với 593 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư hơn 12 tỷ USD. Tỉnh tập trung cao thực hiện đồng bộ, hiệu quả phương châm “3 an”: An ninh, an sinh và an toàn.

Đồng chí nhấn mạnh, đóng góp vào thành tích chung của tỉnh có sự tham gia tích cực của cơ quan báo chí truyền thông nói chung, Báo Bắc Giang nói riêng. Các cơ quan báo chí đã phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ, là cầu nối thông tin giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong suốt quá trình hoạt động, các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng tuyên truyền và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, kịp thời thông tin chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhất là chính sách về thu hút đầu tư đến nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đồng chí khẳng định, hội thảo được tổ chức với chủ đề “Báo Đảng tuyên truyền cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế” là chủ đề có tính thời sự rất cao. Thời gian qua, tỉnh Bắc Giang đã có một số cách làm sáng tạo trong công tác thu hút đầu tư. Tỉnh tập trung cao cho công tác xây dựng quy hoạch tỉnh. Bắc Giang là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành quy hoạch cấp tỉnh, tạo thuận lợi cho các DN có đầy đủ thông tin lựa chọn, quyết định đầu tư vào địa bàn. Tỉnh xây dựng môi trường kinh tế, môi trường đầu tư và kinh doanh thông thoáng, khuyến khích phát triển tất cả các thành phần kinh tế dựa trên nguyên tắc bình đẳng và minh bạch.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chào mừng.

Ngay đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 105-NQ/TU ngày 28/4/2021 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025. UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch để tổ chức thực hiện Nghị quyết với lộ trình, thời gian và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương.

Để triển khai thực hiện, tỉnh đã chủ động ban hành các quy định, văn bản hướng dẫn các nội dung liên quan đến thu hút đầu tư. Đổi mới tư duy về thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp, ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ lực tham gia hiệu quả và cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đồng thời, kịp thời kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ những vướng mắc cho DN trong việc thực thi chính sách. UBND tỉnh thực hiện công khai, minh bạch thông tin dự án đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư... Tập trung cao cho đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ để phục vụ thu hút đầu tư; hỗ trợ xây dựng khu nhà ở xã hội dành cho công nhân và các hạ tầng xã hội khác. Về hạ tầng các khu công nghiệp, tập trung cao cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp để thu hút DN thứ cấp.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Đồng chí mong muốn các nhà báo tiếp tục tìm hiểu về vùng đất, con người Bắc Giang. Từ kinh nghiệm, thực tiễn trong thu hút đầu tư, tỉnh mong muốn chia sẻ đến các đại biểu phương pháp, cách làm của tỉnh. Các cơ quan báo chí cùng thảo luận, đóng góp để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền nói chung và thu hút đầu tư nói riêng; lan tỏa những thông điệp, hình ảnh của tỉnh đến bạn đọc và các nhà đầu tư.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Đức Lợi ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà các cơ quan báo Đảng địa phương đã đạt được trong công tác tuyên truyền thu hút đầu tư. Đồng chí nhấn mạnh, báo chí cả nước luôn bám sát thực tiễn cuộc sống, kịp thời phản ánh các sự kiện lớn của đất nước; bảo đảm đúng định hướng của Đảng, Nhà nước; cung cấp thông tin chính thống, chính xác giúp định hướng dư luận, tạo niềm tin trong nhân dân. Qua đó, đội ngũ những người làm báo từng bước trưởng thành về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Nắm bắt xu hướng phát triển của đất nước, Báo Bắc Giang đã đăng cai tổ chức hội thảo với chủ đề “Báo Đảng tuyên truyền cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế” với các nội dung thiết thực và thời sự; thể hiện trách nhiệm của cơ quan báo Đảng đối với chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế của quốc gia, khu vực và của tỉnh nhà.

Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã có nhiều cách làm hiệu quả để hấp dẫn nhà đầu tư. Người làm báo Bắc Giang đã phát huy tốt vai trò, sứ mệnh nghề nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Đồng chí Đào Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên phát biểu tham luận.

Đồng chí mong rằng, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí; thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước về kỷ luật phát ngôn và kịp thời cung cấp thông tin để báo chí trao đổi, chuyển tải những thông điệp của tỉnh đến với nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trình bày đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Trịnh Văn Ánh, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang nêu, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ và các địa phương.

Các cơ quan báo chí nói chung, báo Đảng các địa phương nói riêng đã thể hiện rõ vai trò xung kích đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của địa phương về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vào cuộc sống.

Quá trình thực hiện đã quan tâm tuyên truyền nhân tố tích cực như kịp thời cổ vũ những bài học, nhân tố mới, ứng xử văn minh của cơ quan chức năng và cán bộ, viên chức khi thực thi nhiệm vụ liên quan người dân, DN, nhà đầu tư; những giải pháp mới trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, hải quan, thuế, cải cách hành chính. Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án; chủ trương, giải pháp của tỉnh và tiến độ các công trình, dự án giao thông trọng điểm, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực....

Bên cạnh đó, báo Đảng các địa phương phân tích, kiến giải những bất cập, hạn chế, điểm nghẽn cản trở sự phát triển chung, trong đó có cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của vùng và mỗi địa phương.

Tuy nhiên, nhìn nhận khách quan, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ lớn, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; quá trình thực hiện còn những khó khăn, trở ngại cần tháo gỡ. Trong nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân xuất phát từ nội dung, hình thức truyền thông về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của các cơ quan báo chí nói chung, báo Đảng địa phương nói riêng có mặt còn hạn chế, nội dung, hình thức còn chưa phóng phú, hấp dẫn.

Trong khuôn khổ hội thảo, Ban tổ chức đã nhận 30 tham luận của các cơ quan báo Đảng khu vực phía Bắc và một số ngành, địa phương trong tỉnh. Trong đó tại hội thảo đã có 8 đại biểu tham luận trực tiếp. Các ý kiến tham luận tập trung phân tích, đánh giá vai trò, vị thế của báo Đảng địa phương. Đồng thời trao đổi, thảo luận một số nội dung về công tác tuyên truyền xây dựng, phát triển các vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến, xuất khẩu; thông tin, tuyên truyền thu hút, thúc đẩy đầu tư phát triển KT-XH Thủ đô; những giải pháp tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nhà đầu tư lớn; công tác quy hoạch, đầu tư phát triển dịch vụ Logictics, cảng biển... Đồng thời đánh giá những điểm mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; giải pháp khơi thông nguồn vốn cho đầu tư phát triển; những cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương trong thu hút đầu tư... Hiến kế, đề xuất những giải pháp, cách làm mới để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đồng chí Trịnh Văn Ánh, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang trao cờ đăng cai hội thảo lần tiếp theo cho đồng chí Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập Báo Hànộimới.

Tại hội thảo, đồng chí Trịnh Văn Ánh, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang đã trao cờ luân lưu đăng cai tổ chức hội thảo báo Đảng các tỉnh, TP phía Bắc lần thứ 30 năm 2025 cho đồng chí Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập Báo Hànộimới.

Phát biểu bế mạc, thay mặt Ban tổ chức hội thảo, đồng chí Trịnh Văn Ánh nhấn mạnh, sau một buổi sáng làm việc tập trung cao, hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 29 năm 2024 với chủ đề “Báo Đảng tuyên truyền cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế” đã hoàn thành, nội dung chương trình đề ra.

Thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí trân trọng cảm ơn lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí T.Ư, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, thị xã, thành phố của tỉnh Bắc Giang và các đại biểu đã dành thời gian dự hội thảo. Đồng chí cảm ơn phát biểu chào mừng, ghi nhận thành quả, đóng góp của các cơ quan báo chí cũng như chỉ đạo gợi mở, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền của đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, đề dẫn và các tham luận tại hội thảo đã khẳng định, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là giải pháp quan trọng để huy động nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước, các địa phương. Trong quá trình thực hiện, cùng với các cấp, các ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, báo Đảng các địa phương đã tích cực vào cuộc và đã khẳng định vai trò, ý nghĩa rất quan trọng.

Trong một buổi sáng, các tham luận tại hội thảo đã đi sâu phân tích, đánh giá vai trò của báo chí nói chung, trong đó có báo Đảng địa phương trong việc tuyên truyền các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các tham luận đã đi sâu phân tích, làm nổi bật những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong tuyên truyền từng lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể ở địa phương mình nhưng có ý nghĩa rất quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đánh giá kết quả, kinh nghiệm, các tham luận cũng đề xuất những cách làm mới nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các cơ quan báo Đảng địa phương đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào làm báo để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn vào việc tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc, nhất là cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Đồng chí tin tưởng, sau hội thảo lần này, nhiệm vụ tuyên truyền cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên báo Đảng địa phương sẽ có nhiều đổi mới, cải tiến hơn nữa và đóng góp ngày càng rõ nét hơn vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương và cả nước.

