Tiền lương năm 2024: Tăng bình quân 4%, mức lương cao nhất 863 triệu đồng/tháng

Mức tiền lương bình quân năm 2024 tăng 4%, lao động có mức lương cao nhất là 863 triệu đồng/tháng. Một số địa phương có mức lương cao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thừa Thiên-Huế, Bắc Ninh.

Tổng hợp từ báo cáo của 63 tỉnh, thành phố cho thấy tiền lương bình quân năm 2024 của người lao động ước đạt 8,88 triệu đồng/tháng, tăng 4% so với năm 2023.

Năm 2024, mức lương tối thiểu áp dụng trong khu vực doanh nghiệp tăng bình quân 6% từ 1/7/2024 theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP, tuy nhiên mức tiền lương bình quân năm 2024 chỉ tăng 4% so với năm 2023.

Lương cao nhất 863 triệu đồng

Theo báo cáo của 52.440 doanh nghiệp với 5,72 triệu lao động ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, mức lương cao nhất năm 2024 là 863 triệu đồng/tháng thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực tư vấn quản lý dự án xây dựng ở Thành phố Hồ Chí Minh.Một số địa phương khác cũng có mức lương cao gồm: Đồng Nai là 692,6 triệu đồng/tháng, tại Thừa Thiên-Huế là 657,25 triệu đồng/tháng và tại Bắc Ninh là 500 triệu đồng/tháng... Đây cũng đều là lao động thuộc vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.Tổng hợp từ báo cáo của 63 tỉnh, thành phố cho thấy tiền lương bình quân năm 2024 của người lao động ước đạt 8,88 triệu đồng/tháng, tăng 4% so với năm 2023 (8,5 triệu đồng/tháng).Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức lương bình quân cao nhất với là 10,91 triệu đồng/tháng, tăng 9,8% so với năm 2023; tiếp theo công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 10,07 triệu đồng/tháng, tăng 7,5%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 9,28 triệu đồng/tháng, tăng 0,1%; doanh nghiệp dân doanh là 8,1 triệu đồng/tháng, tăng 1,2%.Mức tiền lương cao nhất năm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 863 triệu đồng/tháng, doanh nghiệp dân doanh là 471 triệu đồng/tháng, công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 171 triệu đồng/tháng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 135,3 triệu đồng/tháng.Kết quả khảo sát về thu nhập bình quân của người lao động năm 2024 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh (Falmi) cho thấy có sự chênh lệch đáng kể về thu nhập của các nhóm lao động. Thu nhập bình quân của lao động quản lý là 13,22 triệu đồng/tháng; lao động gián tiếp là 11,17 triệu đồng/tháng; lao động trực tiếp là 10,88 triệu đồng/tháng.Theo Falmi, mức thu nhập bình quân của các nhóm lao động đã phản ánh hiệu suất công việc, mức độ đóng góp và trách nhiệm của từng nhóm lao động đối với sự vận hành và phát triển của doanh nghiệp.

Tiếp tục ban hành mức lương tối thiểu mới

Trong năm 2025, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, hướng dẫn trong lĩnh vực quan hệ lao động, tiền lương đáp ứng yêu cầu của cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, trong đó, tiếp tục tham mưu Chính phủ ban hành mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.Dự kiến, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ ban hành các thông tư hướng dẫn về tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước khi Nghị định quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW được ban hành.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ ban hành mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong năm 2025.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tập trung triển khai xây dựng Nghị định về tổ chức đại diện của người lao động và thương lượng tập thể để ban hành và triển khai thực hiện phù hợp với Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về hội nhập quốc tế bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, tránh bị lợi dụng, ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, môi trường sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Bên cạnh đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục thực hiện công tác hướng dẫn, hỗ trợ, triển khai thực hiện chính sách lao động, tiền lương và quan hệ lao động, trong đó tập trung tăng cường công tác hướng dẫn, triển khai thực hiện các quy định pháp luật lao động, tiền lương; tăng cường, hỗ trợ các bên trong doanh nghiệp thực hiện đối thoại, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể để xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định; tiếp tục hỗ trợ các tỉnh/thành phố kiện toàn hệ thống giải quyết tranh chấp lao động theo Bộ luật Lao động 2019.

Theo Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), báo cáo của các địa phương cho biết có 49 doanh nghiệp ở 21 tỉnh, thành phố nợ 161,22 tỷ đồng tiền lương của 7.276 người lao động, bình quân nợ 22,16 triệu đồng/người, trong đó đã giải quyết 13,86 tỷ đồng tiền lương của 930 người lao động. Qua trao đổi với Cục Quan hệ lao động và Tiền lương thì các địa phương cho biết nhiều doanh nghiệp đã lên kế hoạch để thanh toán khoản tiền nợ lương cho người lao động trước Tết Nguyên đán nhằm đảm bảo cuộc sống của người lao động.

Theo TTXVN