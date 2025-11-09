Khẳng định tinh thần “Cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc”

Sáng 9/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, các Tập đoàn VNPT, Viettel và UBND 15 tỉnh tổ chức Lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, chiến sĩ, đặc biệt là học sinh vùng biên giới - nơi được xem là “phên dậu” của Tổ quốc. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu trung tâm ở xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và các em học sinh thực hiện nghi thức khởi công tại điểm cầu Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và đại biểu dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh dự lễ khởi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh dự lễ khởi công.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong dự lễ khởi công.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh dự lễ khởi công.

Dự buổi lễ, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh và đông đảo bà con Nhân dân, các thầy cô giáo và các em học sinh các trường trên địa bàn xã Yên Khương.

Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương là dự án thuộc chương trình xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, khởi công trong năm 2025 và hoàn thành trước ngày 30/8/2026, theo thông báo Kết luận số 81, ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới và Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 81 của Bộ Chính trị; thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, chiến sĩ, đặc biệt là các em học sinh tại vùng “phên dậu” của Tổ quốc.

Việc tổ chức đồng loạt lễ khởi công 72 công trình trong cùng một ngày, với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, thể hiện tinh thần phối hợp chặt chẽ, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị trong việc chăm lo cho học sinh vùng biên, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sớm hoàn thành 100 trường học trước năm học 2026-2027. Trước đó, 28 trường đã được khởi công và đang gấp rút thi công.

Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương được đầu tư gồm 1 điểm trường chính tại bản Bôn, có diện tích 1,7ha và 1 điểm trường tại bản Xắng Hằng có diện tích 0,3ha.

Sau khi hoàn thành, Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương sẽ có đầy đủ hạ tầng phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú cho học sinh và giáo viên, gồm: hệ thống phòng học, nhà đa năng, thư viện, khu ở nội trú cho học sinh và nhà công vụ cho giáo viên.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền sáng 9/11, điểm cầu Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa.

Với tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là phải có sản phẩm cân, đong, đo, đếm, lượng hóa được” và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân, nhất là các địa phương biên giới, chương trình xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền sẽ thành công tốt đẹp! Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Phát biểu chỉ đạo lễ khởi công tại Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng dự lễ khởi công trong không khí phấn khởi cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; khẳng định đây một sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “Cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc”.

Thủ tướng nêu rõ, Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu với vai trò đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng, hình thành và phát triển nhân cách, phẩm chất, năng lực của con người, là yếu tố quyết định đảm bảo sự thành công trong thực hiện đột phá phát triển nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định rõ chuyển đổi tư duy từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; với quan điểm nhà trường là nền tảng, học sinh là trung tâm và thầy cô giáo là động lực.

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 81, thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 248 xã biên giới đất liền; trong đó xác định rõ đây là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc địa phương và nơi vùng sâu, vùng xa để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào ở biên giới và góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.

Trước mắt, thí điểm đầu tư và hoàn thành xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025, sau đó tiếp tục triển khai diện rộng, hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 248 trường trong 2 - 3 năm tới.

Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô lâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, cơ quan chức năng và các địa phương biên giới khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, cơ quan liên quan, đặc biệt là các địa phương, các đơn vị thi công, các thầy cô giáo, các em học sinh và người dân vùng biên cương đã nỗ lực, chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện chương trình đầy ý nghĩa này.

Thủ tướng trân trọng cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước luôn đồng hành, đóng góp, hỗ trợ thực hiện chương trình.

Để đảm bảo đưa các ngôi trường mới vào hoạt động, phục vụ năm học 2026-2027 (chậm nhất vào tháng 8/2026), Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, người đứng đầu các bộ, cơ quan liên quan, đặc biệt là các đồng chí bí thư, chủ tịch các tỉnh biên giới, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan trực tiếp chỉ đạo, sâu sát, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thất thoát, không để đội vốn một cách vô lý, bất hợp lý; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường trên địa bàn biên giới.

Thủ tướng trân trọng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục kêu gọi toàn thể tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và toàn xã hội cùng chung tay tham gia hỗ trợ việc xây dựng, cải tạo trường học ở các xã biên giới với tinh thần “ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, ai có công thì góp công, ai có của thì góp của, tiện ở đâu góp ở đấy”, tất cả vì các cháu học sinh thân yêu.

Đặc biệt, nhân dịp này Thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến đội ngũ thầy cô giáo đang công tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số - những “chiến sĩ” thầm lặng mang con chữ đến những nơi xa nhất, gieo hạt giống của niềm tin và khát vọng, những người đã bền bỉ cắm bản, gieo chữ, giữ nước, với sứ mệnh rất quan trọng, cao cả và vinh quang, bằng tất cả tấm lòng và tinh thần trách nhiệm của mình.

Thủ tướng thân ái gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các em học sinh thân yêu ở vùng biên giới; mong các em hãy học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt, chăm chỉ, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, luôn giữ gìn bản sắc dân tộc, sống có ước mơ, có hoài bão lớn, khát vọng vươn lên, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của các bậc phụ huynh cũng như của Nhân dân cả nước.

Thủ tướng nêu rõ: “Với tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là phải có sản phẩm cân, đong, đo, đếm, lượng hóa được” và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân, nhất là các địa phương biên giới, chương trình xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền sẽ thành công tốt đẹp; với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, có sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương, của các doanh nghiệp, doanh nhân, các bậc phụ huynh học sinh, lực lượng vũ trang và cả các lực lượng khác nữa, chúng ta sẽ đạt được kết quả, đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, để mọi trẻ em vùng biên cương đều được học tập dưới mái trường đúng nghĩa, được nuôi dưỡng trong một môi trường tốt đẹp và góp phần thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững các vùng biên cương thân yêu của Tổ quốc, góp phần phát triển đất nước ta nhanh và bền vững”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quà lưu niệm tặng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc toàn thể ngành giáo dục và đào tạo, các thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, tiếp tục cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp “trăm năm trồng người”; chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, không ngừng nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão và khát vọng để trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội, đóng góp xây dựng cho cộng đồng, cho quê hương, cho đất nước ngày càng giàu đẹp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa tại Đồn Biên phòng Yên Khương.

Ngay sau lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa tại Đồn Biên phòng Yên Khương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh: Thanh Hóa là tỉnh giàu tiềm năng, lợi thế, có quy mô dân số và diện tích thuộc nhóm lớn trong cả nước, hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển mạnh mẽ. Cùng với đó, Thanh Hóa có truyền thống lịch sử, văn hóa và đặc biệt là con người năng động, cần cù, sáng tạo.

Chính vì vậy, trong thời gian tới, Thanh Hóa cần phải khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, đổi mới tư duy để phát triển. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính phải thực chất, mạnh mẽ, tạo môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân. Công tác điều hành phải dựa trên tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy vai trò, lợi thế của “tứ sơn” gồm Nghi Sơn, Sầm Sơn, Lam Sơn và Bỉm Sơn để tạo động lực phát triển. Đồng thời, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng liên kết vùng, nhất là giao thông, cảng biển, logistics, năng lượng và hạ tầng số.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cùng với tài nguyên khoáng sản phong phú, nguồn tài nguyên con người của Thanh Hóa phải được phát huy mạnh mẽ. Cần xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Tỉnh cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đội ngũ cán bộ quản lý và lao động kỹ thuật. Nếu tổ chức sắp xếp và khai thác hiệu quả, con người Thanh Hóa sẽ tạo nên bứt phá lớn cho tỉnh trong giai đoạn tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm, tặng quà các y, bác sĩ công tác tại Trạm Y tế Yên Khương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, nói chuyện với người dân đến khám bệnh tại Trạm Y tế Yên Khương.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, tặng quà Công an xã Yên Khương và các y, bác sĩ công tác tại Trạm Y tế Yên Khương.

