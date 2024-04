Thông tin có người rơi xuống sông tại khu vực cầu Đông Hương là không chính xác

Chiều 25/3, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Công an phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) khẳng định, thông tin có người rơi xuống sông Cốc tại khu vực cầu Đông Hương vào ngày 22/3 như một số trang mạng xã hội đưa là không chính xác.

Trước đó, vào sáng ngày 22/3, trên một số trang mạng xã hội có đăng tải thông tin về việc có người bị tai nạn xe máy rơi xuống sông khu vực sông cầu Cốc, cách cầu Đông Hương 50m về phía Công viên Hội An thuộc địa phận phường Lam Sơn. Cá biệt còn có nhiều bình luận tiêu cực như: “Có người rơi xuống sông”, “có người chết”... gây hoang mang trong dư luận.

Nhận được thông tin, Công an phường Lam Sơn đã cử lực lượng xuống hiện trường để xác minh, điều tra, làm rõ. Đại úy Nguyễn Tuấn Anh cho biết: Qua quá trình điều tra, Công an phường đã xác định, chiếc xe máy bị bỏ lại tại khu vực trên là do 1 công dân trú tại phường Đông Vệ uống rượu say, bỏ lại và đã được người thân đưa về nhà an toàn.

Hiện công dân trên đã đến Công an phường Lam Sơn trình báo và đã được giải quyết trả lại chiếc xe. Công an phường Lam Sơn thông tin lại sự việc để người dân nắm rõ, tránh việc đồn thổi, bình luận không chính xác về sự việc, gây hoang mang dự luận.

Mạnh Cường