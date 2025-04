Thời tiết dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ: Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa dông

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, khu vực trung du, đồng bằng, vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ dự báo có mưa rào.

Hàng nghìn du khách đổ về Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) năm 2024.( Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Chiều 5/4, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 6-7/4), khu vực trung du, đồng bằng, vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ, mưa rào và rải rác có dông.

Cụ thể, thời tiết tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vào ngày 6/4 có mưa rào (xác suất 80%) với nền nhiệt từ 21-25 độ C. Ngày 7/4, có mưa (xác suất 75%) với nền nhiệt từ 20-24 độ C với nền nhiệt từ 22-26 độ C.

Khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng Nam Bộ có nắng nóng.

Đêm 5/4 và ngày 6/4, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Đề cập đến tình hình nắng nóng ở khu vực Đông Nam Bộ, ngày 6-7/4, ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Một số lưu ý và khuyến cáo

Nắng nóng ở khu vực miền Đông Nam Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10/4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1 “Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa,” ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Đối với các hiện tượng mưa dông, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, đây đang là thời điểm trong giai đoạn chuyển mùa, các khu vực trên cả nước cần đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và mưa đá.

Để chuẩn bị tốt cho việc vui chơi dịp lễ, trước các hình thái thời tiết trên, chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, người dân cần chủ động theo dõi sát dự báo thời tiết để có lộ trình di chuyển và vui chơi phù hợp trong dịp nghỉ lễ.

Du khách có kế hoạch tham gia Lễ hội Đền Hùng và du lịch Phú Thọ trong dịp này cần lưu ý chuẩn bị áo khoác mỏng, giày thể thao hoặc dép chống trơn để di chuyển dễ dàng hơn trong điều kiện ẩm ướt.

Những cơn mưa rào có thể xuất hiện bất chợt, nên du khách cần chuẩn bị sẵn ô gập hoặc áo mưa. Khu vực Đền Hùng có địa hình đồi núi, đường đi có thể trơn trượt khi trời mưa, du khách cần chú ý an toàn khi leo núi, đi bộ lên đền để tránh trượt ngã.

Trong trường hợp trời mưa lớn kéo dài, du khách có thể cân nhắc thay đổi lịch trình tham quan, tránh những khu vực dễ ngập nước hoặc đường trơn trượt. Thay vào đó, du khách có thể lựa chọn tham quan các điểm di tích lịch sử, bảo tàng trong nhà để đảm bảo an toàn.Bên cạnh đó, thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Du khách có thể mang theo các loại thuốc thiết yếu và vật dụng liên quan để phòng trường hợp cần thiết.../.

Theo Vietnam+