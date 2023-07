Trách nhiệm tháo gỡ

Đầu tuần tới, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ diễn ra, nghe, thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo giám sát, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và quyết nghị 20 nghị quyết; chất vấn một số vấn đề đang có nhiều bất cập, bức xúc.

6 tháng đầu năm một số sản phẩm công nghiệp truyền thống của Thanh Hóa sản lượng giảm mạnh so với cùng kỳ (Ảnh minh họa)

Trước kỳ họp này, Hội nghị lần thứ 22, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã diễn ra, bên cạnh đánh giá đúng mức kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, các đại biểu đã làm rõ hơn những tồn tại, khoan sâu vào những yếu kém, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm.

Theo đó, những mặt còn tồn tại, yếu kém nổi lên trong 6 tháng đầu năm là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với kế hoạch và cùng kỳ; một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng như chỉ số sản xuất công nghiệp, thu ngân sách Nhà nước, huy động vốn đầu tư phát triển giảm so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị còn hạn chế; một số sản phẩm công nghiệp truyền thống sản lượng giảm mạnh so với cùng kỳ. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn hạn chế. Hoạt động đầu tư xây dựng còn vướng mắc về thể chế, thủ tục hành chính, nguồn cung và giá vật liệu xây dựng. Tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp rất chậm và thiếu đồng bộ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch. An ninh xã hội, an ninh tôn giáo tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Số vụ cháy, tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ. Tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp...

Tại hội nghị, một lần nữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng lưu ý và nhấn mạnh chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Không ít khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên chậm được phát hiện, xử lý kịp thời.

Đồng chí chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém chủ yếu là do một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu một số lĩnh vực, sở, ngành, địa phương và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa chủ động, thiếu sáng tạo, thiếu quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ; có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm trong tham mưu, giải quyết công việc, dẫn đến một số nhiệm vụ, công việc của tỉnh, của ngành, địa phương chậm tiến độ, kéo dài. Một số vướng mắc về thể chế thuộc thẩm quyền của tỉnh chưa được giải quyết, tháo gỡ. Kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ có việc, có nơi chưa nghiêm. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp, giải pháp khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh đã ví von, nhưng cũng rất thực tế, rằng: Một tỉnh Thanh đang phấn đấu vươn lên trở thành một trong những tỉnh trong nhóm đầu cả nước với bộn bề khó khăn, thách thức như một “ngôi nhà” đang được chỉnh trang diện mạo, thổi vào luồng sinh khí mới, càng cần tinh thần đóng góp, dựng xây. “Ngôi nhà” đang trong giai đoạn dựng xây, không tránh khỏi ngổn ngang gạch đá, khói bụi làm cho “sinh hoạt ngày thường” ít nhiều phiền muộn. Thái độ của mỗi người trước những khó khăn tùy thuộc vào việc xem “ngôi nhà” đó của người khác, hay của chính mình. Nếu xem là của mình thì thay vì than phiền, hãy nhận lấy trách nhiệm bằng cách góp công, góp sức: Người thì quét dọn sạch sẽ, sắp xếp vật dụng ngăn nắp; người thì trồng thêm cây xanh, vun tưới luống hoa; người thì chăm sóc cảnh quan, sân vườn, ân cần với hàng xóm láng giềng, chung tay, chung sức, chung lòng là vậy. Thay vì hờn trách, ngóng đợi, thì hãy thắp lên những ngọn đuốc, tiếp thêm năng lượng tích cực lan tỏa “ngọn lửa nhiệt huyết”, khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước giàu đẹp.

Tiếp nối mạch nguồn mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đặt ra, tại kỳ họp lần này đòi hỏi các đại biểu HĐND tỉnh cần phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm và dựa trên thực tiễn sinh động, phong phú, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng vào các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND tỉnh, trên tinh thần phải làm rõ và sâu sắc hơn, đề ra giải pháp thiết thực, phù hợp hơn, làm cơ sở tháo gỡ hiệu quả những nút thắt hiện hữu, chủ động ứng phó với những khó khăn dự báo diễn ra, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn trong 6 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo. Cử tri và Nhân dân cả tỉnh chờ đợi và tin tưởng vào kỳ họp, vào trách nhiệm của từng đại biểu trước cử tri.

Thái Minh