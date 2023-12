Thị xã Bỉm Sơn hoàn thành 21/25 chỉ tiêu đề ra trong năm 2023

Năm 2023, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Thị uỷ, HĐND, UBND thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và hoàn thành 21/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sáng 19/12, HĐND Thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/12.

Năm 2023, mặc dù chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi song Thị ủy, HĐND, UBND thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và đạt được được nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 16.873 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực với tỷ lệ công nghiệp - xây dựng chiếm 80,83%, dịch vụ chiếm 17,65%, nông - lâm - thuỷ sản chiếm 1,52%; xếp hạng quy mô giá trị sản xuất thứ 3 toàn tỉnh; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70,44 triệu đồng/năm. Thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm xây dựng nông thôn mới năm 2022; có thêm 1 sản phẩm OCOP 3 sao; thu ngân sách ước đạt trên 316 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐND Thị xã Nguyễn Thanh Tùng khai mạc Kỳ họp thứ IX nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt. UBND tỉnh đã phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Bỉm Sơn đến năm 2045. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại; nhiều dự án trọng điểm được hoàn thành và nhiều dự án mới được khởi công xây dựng.

Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn Nguyễn Văn Khiên và các đại biểu dự kỳ họp.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Các phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá, nếp sống văn minh đô thị”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được duy trì và phát triển. Hoạt động du lịch được phục hồi và có bước tăng trưởng trở lại. Thị xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số. Các trường học tập trung nâng cao chất lượng dạy học, có 13 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 26/27 trường. Các chính sách an sinh xã hội, chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Chất lượng cải cách thủ tục hành chính không ngừng được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế phát triển.

Đồng chí Trịnh Tuấn Thành, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Báo cáo cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế như: còn 4 chỉ tiêu chưa hoàn thành; tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng chưa đạt so với kế hoạch tỉnh giao; công tác đấu giá quyền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; công tác quản lý trật tự đô thị, thực hiện nếp sống văn minh đô thị được quan tâm chỉ đạo nhưng chuyển biến chậm.

Năm 2024, thị xã phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 12,4% trở lên, giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 18.964 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/người/năm; tích tụ 40 ha diện tích đất nông nghiệp; có thêm 2 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 5.300 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước 625,506 tỷ đồng; thành lập mới 110 doanh nghiệp; có 2 xã phường được công nhận an toàn thực phẩm nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 0,2%.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung ủy viên UBND thị xã.

Kỳ họp cũng xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình; tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND thị xã; đồng thời lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 chức danh do HĐND thị xã bầu, gồm 4 người thuộc HĐND thị xã và 14 người thuộc UBND thị xã.

Hà Nghĩa (CTV)