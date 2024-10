Thanh Hóa: Phấn đấu năm 2024 giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương

Với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” vì mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết” cần nêu cao tinh thần trách nhiệm để chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả những giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), phấn đấu năm 2024 giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, người bị thương trên địa bàn tỉnh.

Sáng 16/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh đã diễn ra hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) 9 tháng năm 2024; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Trịnh Huy Triều, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Trưởng ban ATGT tỉnh; các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.

9 tháng, trên địa bàn tỉnh xảy ra 694 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông

9 tháng năm 2024 trên địa bàn tỉnh xảy ra 694 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông, làm chết 291 người, làm bị thương 597 người; so cùng kỳ 2023 tăng 11 vụ (tăng 1,6%), giảm 30 người chết (giảm 9,3%), tăng 31 người bị thương (tăng 5,5%).

Qua phân tích, đường bộ chiếm 98,84% về số vụ, 97,9% số người chết, 99,8% số người bị thương. Nếu tính tỷ lệ TNGT trên đầu phương tiện cơ giới đường bộ đang quản lý thì 9 tháng năm 2024, đường bộ đã xảy ra 2,5 vụ TNGT, làm 1,05 người chết và 2,2 người bị thương/10.000 phương tiện. TNGT đường sắt chiếm 1,15% về số vụ, 2,0% số người chết và 0,16% người bị thương.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Trịnh Huy Triều phát biểu tại hội nghị

Nguyên nhân xảy ra TNGT được xác định chủ yếu do ý thức tham gia giao thông của người dân. Trong đó, vi phạm về tốc độ đã xảy ra 110 vụ, chiếm 16% về số vụ; do vi phạm về phần đường xảy ra 83 vụ, chiếm 12,1%; do thiếu chú ý quan sát xảy ra 207 vụ, chiếm 30% số vụ; do vi phạm nồng độ cồn xảy ra 25 vụ, chiếm 3,6% về số vụ; do tránh vượt sai quy định xảy ra 43 vụ, chiếm 6,2% số vụ; do chuyển hướng sai xảy ra 57 vụ, chiếm 8,3% số vụ.

Cùng với đó, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT ở một số địa phương còn những mặt hạn chế; công tác tuẩn tra, kiểm soát của lực lượng chức năng có những thời điểm chưa khép kín; một số hệ thống tín hiệu giao thông bị hư hỏng đã ảnh hưởng đến việc chấp hành của người dân và việc xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng; hệ thống dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình chưa được nâng cấp; thiếu các chức năng thông minh để cảnh báo, nhắc nhở lái xe, chủ đơn vị kinh doanh vận tải khi điều khiển phương tiện vi phạm...

Lập biên bản, xử lý 88.425 trường hợp vi phạm

9 tháng năm 2024 các lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt 88.425 trường hợp, tạm giữ 23.316 phương tiện; tước GPLX, đăng ký, đăng kiểm, phù hiệu 12.736 trường hợp; nộp Kho bạc Nhà nước hơn 204 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2023 tăng 12.284 trường hợp (tăng 16%), số tiền phạt tăng hơn 25 tỷ đồng (tăng 13,6%).

Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lê Văn Chiến phát biểu tại hội nghị

Đạt được kết quả trên là do các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể và các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT theo các chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia và của UBND tỉnh. Trong đó, công tác tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT được triển khai sâu rộng; đặc biệt là việc tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn trong các trường học; tuyên truyền “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, sửa chữa; các tuyến giao thông đô thị được tổ chức phân luồng hợp lý; hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được tăng cường; trong đó, tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, vi phạm quá khổ, quá tải trọng và các vi phạm khác là nguyên nhân chính xảy ra tai nạn giao thông.

Các kế hoạch, phương án đảm bảo ATGT trong các dịp lễ, tết, kỳ thi tuyển sinh... được phối hợp triển khai đồng bộ, đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, thuận tiện; công tác đảm bảo giao thông đường sắt, đường thủy được chú trọng; trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể lãnh đạo quản lý, thực thi công vụ trong lĩnh vực ATGT được nâng cao. Các ngành và các địa phương đã tổ chức ra quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT năm 2024 với mục tiêu kiềm chế, giảm TNGT ngay từ những tháng đầu năm.

Cần các giải pháp căn cơ, bền vững

Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh vai trò, chức năng của lực lượng Công an tỉnh trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; đồng thời đề nghị: Cần bám sát chức năng nhiệm vụ, làm tốt công tác tham mưu, kịp thời kiến nghị các nguyên nhân dẫn đến TNGT và có sự phối hợp thực hiện như về biển báo, vạch sơn, cảnh báo; các điểm đen, điểm tiềm ẩn xảy ra TNGT; các trạm cân tải trọng; biển thông báo camera trên các tuyến để cảnh báo cho người dân; công tác đổi mới trong tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT qua các trang mạng xã hội.

Đối với công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng Công an tỉnh cần quan tâm tăng cường; đồng thời nêu cao tinh thần, gắn trách nhiệm xử lý nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn quản lý.

Đối với điều tra, xử lý TNGT quán triệt xử lý nghiêm, đúng quy định các hành vi vi phạm về trật tự ATGT với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông cần tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức, đơn vị, địa phương để làm tốt công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Mai Xuân Liêm kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Mai Xuân Liêm đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác bảo đảm trật tự ATGT với mục tiêu “tính mạng con người là tài sản”. Do vậy, quán triệt các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh đề nghị cần quan tâm đẩy mạnh công tác phối hợp, tuyên truyền đối với một số cơ quan, đơn vị liên quan nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và Nhân dân trong công tác bảo đảm ATGT, nhất là đối tượng học sinh, đoàn viên, thanh niên.

Tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để răn đe, chấn chỉnh các hành vi vi phạm; trong đó cần chú trọng tăng cường xử lý chuyên đề vi phạm về nồng độ cồn, quá tải trọng; xử lý xe tang lễ, xe đưa đón học sinh, công nhân hết hạn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Đối với ngành giao thông cần rà soát, bổ sung các biển báo trên các tuyến quốc lộ để cảnh báo cho người dân, giảm nguy cơ TNGT; đồng thời quan tâm quy hoạch hạ tầng, chấn chỉnh vi phạm trật tự hành lang ATGT.

Đối với các ngành chức năng, về công tác báo cáo hàng tháng cần xác định rõ, cụ thể các nguyên nhân để có giải pháp hiệu quả, sát thực tế. Ngoài ra, đối với các hành vi vi phạm về trật tự ATGT cần gắn trách nhiệm với các công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao trách nhiệm trong chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự ATGT.

Lê Phượng