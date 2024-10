Quán triệt, triển khai Đề án xây dựng “Xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy”

Chiều 15/10, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Đề án xây dựng “Xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024- 2025. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an; các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo và công an các huyện, thị xã, thành phố.

Mục tiêu chung của Đề án nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh với tội phạm ma túy, triệt xóa các điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, kiên quyết không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Đồng thời tăng cường công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện, quản lý sau cai và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng người sau cai nghiện, đối tượng chấp hành xong hình phạt tù về ma túy; quyết tâm hoàn thành việc xây dựng 100% xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy theo tiêu chí của Bộ Công an trong năm 2025.

Mục tiêu cụ thể là xây dựng ở tất cả 27/27 huyện, thị xã, thành phố có 100% xã, phường, thị trấn đạt được các tiêu chí, đó là: 100% người nghiện ma túy trên địa bàn xã, phường, thị trấn được phát hiện, có hồ sơ quản lý và tham gia các hình thức cai nghiện/điều trị nghiện phù hợp; có tổng số dưới 10 người nghiện ma túy ngoài cộng đồng và được quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ; đồng thời có kết quả âm tính khi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể cách thời điểm đề nghị công nhận không quá 30 ngày.

100% người sử dụng trái phép chất ma túy, người có biểu hiện loạn thần “ngáo đá” cư trú tại địa bàn xã, phường, thị trấn được phát hiện, lập hồ sơ quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ theo quy định; đồng thời có kết quả âm tính khi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, cách thời điểm đề nghị công nhận không quá 30 ngày.

100% người sau cai nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, được giám sát chặt chẽ và định kỳ, đột xuất phải được xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể; có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng; được tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ tìm kiếm việc làm...

Đóng góp ý kiến, các đại biểu cho rằng, Đề án được chuẩn bị công phu, khoa học, kỹ lưỡng. Đồng thời phân tích, đánh giá về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy; công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện, quản lý sau cai và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng người sau cai nghiện.

Các đại biểu cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nêu lên các giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tập trung triển khai các giải pháp về tuyên truyền, cai nghiện ma túy; chính sách hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong hình phạt tù tái hoà nhập cộng đồng; công tác tuần tra vũ trang, tuần tra nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát hành chính, tuần tra Nhân dân trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các giờ cao điểm, các đầu mối giao thông, khu vực giáp ranh có nguy cơ phức tạp về ma túy để phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng hoạt động...

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nhấn mạnh: Việc triển khai Đề án “Xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy” không chỉ thể hiện tinh thần quyết tâm của lực lượng công an Thanh Hóa trong đấu tranh phòng, chống loại tội phạm nguy hiểm mà còn thể hiện tinh thần nhân văn, mang lại cho nhiều người, nhiều gia đình có cuộc sống bình an, hạnh phúc và có tương lai tốt đẹp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Nhấn mạnh hệ lụy của tội phạm ma túy đối với kinh tế, đạo đức xã hội, ảnh hưởng đến trí tuệ, sức khoẻ, thể chất, nhân cách của con người, đồng chí cũng nêu lên những vấn đề đặt ra trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, khoa học, chặt chẽ và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, của cộng đồng dân cư và của mỗi gia đình.

Để đạt được mục tiêu đặt ra đến năm 2025 không còn ma túy trên địa bàn tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị phải quán triệt sâu sắc quan điểm: Phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, quyết tâm, quyết liệt và cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể, trong đó lực lượng công an là nòng cốt.

Sau hội nghị này, đề nghị các huyện căn cứ Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phòng, chống và kiểm soát ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và Đề án của Công an tỉnh để ban hành kế hoạch lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Đồng chí yêu cầu, trong kế hoạch của ban thường vụ cấp ủy cấp huyện phải phân công và giao trách nhiệm cụ thể cho UBND cùng cấp, cấp ủy, chính quyền cấp xã và các tổ chức chính trị xã hội, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống ma túy trên địa bàn mình.

Lấy hiệu quả công tác phòng, chống ma túy là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng hàng năm. Yêu cầu cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong phòng, chống ma túy; có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và Nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

Ban thường vụ cấp huyện chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xây dựng chương trình hành động và tổ chức phát động phong trào toàn dân phòng, chống ma túy gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua khác.

Tập trung tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh theo hướng: Nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống ma túy, cảnh báo về nguy cơ, hậu quả, tác hại, hiểm hoạ của các loại ma túy, đa dạng các hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các mạng xã hội để chuyển tải thông tin thường xuyên, liên tục về tác hại của ma túy.

Lực lượng công an chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên tỉnh và trong tỉnh. Thực hiện đồng bộ các biện pháp chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy, triệt phá các tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy. Kiên quyết điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm ma túy. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hải quan, biên phòng, cảnh sát biển trong việc ngặn chặn nguồn ma túy từ bên ngoài vào tỉnh ngay từ khu vực biên giới. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong xuất nhập khẩu và sản xuất, kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các huyện phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh để hướng dẫn và nhân rộng mô hình cai nghiện tại gia đình và tại cộng đồng. Quan tâm tạo điều kiện giới thiệu việc làm và vay vốn để người sau cai nghiện có cơ hội hòa nhập cộng đồng.

Yêu cầu ngành Y tế, Giáo dục, Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xác định tình trạng nghiện, đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc và phòng ngừa ma túy trong học sinh, sinh viên. Cùng với đó, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện phải lãnh đạo, chỉ đạo UBND cùng cấp tập trung phát triển kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm cho người đang trong độ tuổi lao động, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện để hạn chế các tệ nạn, trong đó có ma túy.

Quốc Hương