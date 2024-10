Gặp mặt, trao giải thưởng phụ nữ và gương mặt trẻ Công an tiêu biểu

Kỷ niệm 94 năm ngày Thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10), chiều 17/10, Công an tỉnh tổ chức gặp mặt, trao “Giải thưởng phụ nữ Công an Thanh Hoá tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ Công an Thanh Hoá tiêu biểu” năm 2023, trao kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”. Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Công an tỉnh dự buổi gặp mặt.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Thượng tá Hoàng Thị Chung, Trưởng Ban Thanh niên-Phụ nữ Công an tỉnh đọc diễn văn ôn lại truyền thống của phụ nữ Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ và truyền thống hoạt động của phụ nữ Thanh Hóa, phụ nữ CAND.

Những năm qua, cán bộ, hội viên phụ nữ Công an Thanh Hóa luôn đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, sáng tạo để vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vừa hoàn thành vai trò, trách nhiệm người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Đến nay, toàn tỉnh có 404 cán bộ nữ công an chính quy đang công tác tại 248/558 xã, phường, thị trấn, là một trong những địa phương có tỷ lệ cán bộ nữ cấp xã đứng đầu cả nước; cán bộ lãnh đạo, chỉ huy là nữ có 111 đồng chí.

Các chị đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của phụ nữ Công an Thanh Hoá trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm, ghi nhận xứng đáng của cấp uỷ, lãnh đạo các cấp đối với công tác cán bộ nữ, công tác hội và phong trào phụ nữ trong những năm qua.

Các đồng chí: Lê Văn Châu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn; Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa và trao biểu trưng giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Thanh Hoá tiêu biểu” năm 2023.

Các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Công an tỉnh trao biểu trưng giải thưởng “Phụ nữ Công an Thanh Hoá tiêu biểu” năm 2023.

Ghi nhận những đóng góp của nữ cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hoá, tại buổi gặp mặt, Ban Giám đốc công an tỉnh đã trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Thanh Hóa tiêu biểu” năm 2023 cho 7 cá nhân và giải thưởng “Phụ nữ Công an Thanh Hóa tiêu biểu” năm 2023 cho 7 cá nhân.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Công an tỉnh trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Các đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn và lãnh đạo Công an tỉnh trao Bằng khen của Trung ương đoàn, Tỉnh đoàn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên Công an Thanh Hóa tình nguyện hè.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đoàn, Công an tỉnh tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm với cán bộ nữ Công an tỉnh.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã trao tặng “Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” cho 8 cá nhân là hội viên hội phụ nữ Công an tỉnh; trao Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên Công an Thanh Hóa tình nguyện hè được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 8/2024.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng các chị là lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, nữ cán bộ Công an tỉnh tại buổi gặp mặt.

Trước buổi gặp mặt, Hội Phụ nữ và Ban công tác Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức dâng hương tại nhà truyền thống và tượng đài Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Lợi.

Lê Hà