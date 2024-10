Trao giải hội thi “Cán bộ Hội phụ nữ cơ sở giỏi” lực lượng Công an Thanh Hóa

Chiều 17/10, Công an tỉnh tổ chức tổng kết Hội thi “Cán bộ Hội phụ nữ cơ sở giỏi” lực lượng Công an Thanh Hóa năm 2024.

Các đại biểu dự buổi lễ tổng kết và trao giải.

Hội thi “Cán bộ Hội phụ nữ cơ sở giỏi” do Bộ Công an phát động. Tại Thanh Hoá, hội thi với tên gọi “Cán bộ Hội phụ nữ cơ sở giỏi” lực lượng Công an Thanh Hóa năm 2024, được tổ chức từ ngày 4 đến 24/9. Hội thi gồm 2 vòng: “Cán bộ Hội hiểu biết” và “Thông điệp cán bộ Hội”.

Vòng thi “Cán bộ Hội hiểu biết” thi trắc nghiệm trực tuyến trên máy tính gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm với các nội dung: Kiến thức tổng hợp về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của lực lượng CAND và của Trung ương Hội LHPN Việt Nam liên quan đến công tác phụ nữ, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em; lịch sử truyền thống của Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ CAND; Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; các phong trào thi đua, cuộc vận động... Kết thúc vòng thi “Cán bộ Hội hiểu biết”, thí sinh đạt loại Giỏi chiếm 70,17%, trong đó 36 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 20/20 điểm. Không có thí sinh đạt loại Yếu.

Vòng thi “Thông điệp cán bộ Hội” có 15 thí sinh được Ban Tổ chức lựa chọn từ những thí sinh có số điểm tuyệt đối ở vòng 1. Mỗi thí sinh xây dựng 1 video không quá 5 phút về các nội dung: Giới thiệu bản thân; công tác hội và phong trào phụ nữ tại đơn vị; 1 mô hình, hoạt động mà thí sinh đã/đang thực hiện hoặc có ý tưởng sẽ triển khai hoạt động trong công tác hội, phong trào phụ nữ thời gian tới góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, mỗi bài dự thi mang một màu sắc riêng biệt, mô tả một cách đa dạng và phong phú các mặt công tác chuyên môn, công tác Hội của chị em phụ nữ trên các lĩnh vực, địa bàn khác nhau. Một số thí sinh có phần dự thi sáng tạo, độc đáo, thể hiện phong cách tự tin, bản lĩnh, chất giọng tốt; dàn dựng công phu, chuyên nghiệp...

Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giải Nhất cho Thượng uý Cao Thị Hằng.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao giải cho 12 cán bộ Hội cơ sở, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba, 5 giải khuyến khích và 3 giải phụ. Thượng úy Cao Thị Hằng, Phó Chủ tịch HPN Công an huyện Nông Cống đoạt giải Nhất và đạt giải thí sinh có mô hình sáng tạo nhất, đại diện HPN Công an Thanh Hoá tham gia Vòng thi chung kết cấp Bộ được tổ chức tại TP Cần Thơ vào tháng 11 tới.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Công an tỉnh trao giải Nhì, Ba và Khuyến khích cho các thí sinh.

Các tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh trong tham mưu tổ chức Hội thi.

Đây là lần đầu tiên Hội thi "Cán bộ Hội cơ sở giỏi” được tổ chức thi trực tuyến, đơn vị Công an Thanh Hoá là đơn vị có số lượng thí sinh tham gia dự thi nhiều nhất và đạt chất lượng cao trong tốp đầu của Công an tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Hội thi đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị trong các cấp Hội, là dịp để cán bộ Hội được thể hiện bản thân, trau dồi kiến thức, kỹ năng hoạt động công tác hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn cũng như nâng cao chất lượng hoạt động hội và thực hiện phong trào phụ nữ.

Lê Hà