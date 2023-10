Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng

Ngày 16/10, tại thành phố Thanh Hóa, Hội Nông dân (HND) tỉnh phối hợp với Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm (ATTP) cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Hữu Đồng; Tiến sỹ Lê Văn Giang, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật ATTP Việt Nam cùng 100 đại biểu là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch HND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên, giảng viên thuộc Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Viện Dinh dưỡng quốc gia, Cục An toàn thực phẩm, Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa đã truyền đạt các chuyên đề về biện pháp chế biến, đảm bảo thực phẩm an toàn; hiểu đúng về nhãn dinh dưỡng thực phẩm để lựa chọn, sử dụng thực phẩm dinh dưỡng, an toàn; một số nội dung chủ yếu trong thực hiện công bố, tự công bố và ghi nhãn sản phẩm thực phẩm; một số lỗi vi phạm thường gặp về ATTP và công tác tự kiểm tra, thanh tra tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Các chuyên gia cũng giới thiệu các cơ sở kinh doanh công nghệ sản xuất thực phẩm an toàn; giải đáp các thắc mắc của đại biểu là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh về vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh.

Giảng viên trình bày chuyên đề tại lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp học viên có thêm kiến thức tổng quát về ATTP cũng như nhận diện, xử lý các mối nguy có thể xảy ra trong quá trình chế biến, vận chuyển và sử dụng các loại thực phẩm, nông sản. Từ đó, tích cực tham gia đấu tranh, ngăn ngừa, không để xảy ra tình trạng phân biệt giữa sản xuất để ăn và sản xuất để bán; thúc đẩy nhân rộng các mô hình, quy trình quản lý chất lượng, bảo đảm ATTP trong phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế vì sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng và góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.

Lương Hà (CVT)