Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra triển khai tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tại thị xã Bỉm Sơn và các huyện Hậu Lộc, Ngọc Lặc, Thọ Xuân

Ngày 4 và 5/2, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 -CT/TW của Bộ chính trị về tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tình hình Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới tại thị xã Bỉm Sơn và các huyện Hậu Lộc, Ngọc Lặc, Thọ Xuân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn kiểm tra tiến độ thi công Dự án Đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các sở, ngành cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt thị xã Bỉm Sơn.

Xây dựng Bỉm Sơn trở thành trung tâm kinh tế động lực phía Bắc của tỉnh

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt thị xã Bỉm Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã đã nỗ lực cố gắng trong phát triển kinh tế - xã hội, có 25/29 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thị xã đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,23%/năm, xếp thứ 4/26 huyện, thị xã, thành phố. Thu nhập bình quân đầu người đạt khá cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp. Giai đoạn 2020-2025 tổng thu ngân sách địa phương đạt 3.498 tỷ đồng. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, công tác giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả; trong gần 5 năm đã giải quyết việc làm cho gần 11.000 lao động... Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, cán bộ đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt thị xã Bỉm Sơn.

Việc triển khai chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 226-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được các cấp ủy, chính quyền thị xã triển khai nghiêm túc; Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW được thực hiện đúng theo chỉ đạo của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đảm bảo chăm lo cho Nhân dân thị xã vui xuân, đón tết trong không khí “vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình”.

Bên cạnh đánh giá cao kết quả đã đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, đó là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của thị xã và sự quan tâm, kỳ vọng của tỉnh; chưa có sự phát triển đột phá để sớm trở thành trung tâm kinh tế động lực phía Bắc của tỉnh. Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý quy hoạch, xây dựng còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu cơ bản của một đô thị công nghiệp.

Đồng chí đề nghị để thị xã thực sự trở thành trung tâm kinh tế động lực phía Bắc của tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy cần đánh giá đầy đủ và toàn diện về tiềm năng, lợi thế, thời cơ, vận hội mới và những khó khăn, thách thức đặt ra đối với thị xã hiện nay; chủ động, sáng tạo, lựa chọn những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá để biến tiềm năng, thế mạnh và những thời cơ, vận hội mới thành nguồn lực, động lực cho sự phát triển. Trong đó cần quan tâm rà soát xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch để đảm bảo tính kết nối vùng với các huyện Nga Sơn, Hà Trung, Thạch Thành... Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng xanh, sạch, đẹp và hiện đại, gắn với mở rộng không gian đô thị. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao... Quan tâm giữ gìn phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa và phát triển du lịch văn hóa tâm linh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cũng nêu rõ: Là thị xã công nghiệp, Bỉm Sơn cần quan tâm đến công tác quy hoạch dân cư, xây dựng nhà xã hội, làm tốt công tác quản lý môi trường, nước sạch, tài nguyên khoáng sản. Đồng thời tháo gỡ khó khăn “điểm nghẽn” cho doanh nghiệp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng cơ sở và chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự, xây dựng văn kiện; tổ chức các phong trào thi đua tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. Thực hiện tốt việc sắp sếp tinh gọn tổ chức bộ máy và biên chế theo tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW và chỉ đạo của Tỉnh ủy đảm bảo sắp xếp tốt tổ chức bộ máy và hoạt động bình thường của hệ thống chính trị thị xã, không để gián đoạn, đứt gãy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Hậu Lộc tập trung hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Hậu Lộc.

Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Hậu Lộc là huyện đồng bằng ven biển, có bề dày lịch sử - văn hóa, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, trong gần 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn để triển khai nhiệm vụ và có 25/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế phát triển, quy mô sản xuất được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 5,1%, tổng giá trị sản xuất ước đạt 18.158 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 68,33 triệu đồng/người... Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư theo hướng từng bước đồng bộ, hiện đại; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân được nâng lên; công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa được quan tâm, chú trọng. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường ổn định cho kinh tế - xã hội phát triển. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, đã kết nạp 1.329 đảng viên mới, gấp 1,77 lần mục tiêu Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc.

Thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo chăm lo cho Nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình.

Năm 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy cần tập trung lãnh, chỉ đạo hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đã đề ra; chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 thành công theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Tập trung tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào huyện đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Tích cực phối hợp để sớm hoàn thành các dự án trọng điểm trên địa bàn, nhất là Dự án đường ven biển... nhằm tạo sự kết nối liên vùng để phát triển. Cùng với đó làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khắc phục những tồn đọng trong quản lý đất đai. Tiếp tục nâng cao chất lượng quy hoạch theo từng ngành, từng lĩnh vực ...

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc.

Hậu Lộc cũng cần quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng kết nối với các huyện lân cận nhằm thúc đẩy phát triển vùng và liên kết vùng. Chú trọng công tác bảo vệ môi trường biển, khai thác hải sản bền vững theo đúng quy định. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc và phục vụ Nhân dân.

Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Hậu Lộc tiếp tục triển khai việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII.

Đảng bộ huyện Ngọc Lặc cần tập trung tổ chức thành công đại hội điểm cấp huyện

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Ngọc Lặc.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Ngọc Lặc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện miền núi Ngọc Lặc đã có 24/27 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 giảm còn 3,05%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 2,88%. Nền kinh tế của huyện từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, kinh tế tăng trưởng khá, luôn trong nhóm dẫn đầu các huyện miền núi. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2024 ước đạt 5,53%. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; thu hút đầu tư đứng đầu các huyện miền núi... Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại; diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc; các phong trào phát triển kinh tế - xã hội được Nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện... Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên...

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, đã triển khai nghiêm túc các bước quy trình để tổ chức đại hội cấp cơ sở đảm bảo đúng thời gian và quy định. Đến nay có 348/421 chi bộ đã tổ chức xong đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027. Là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc cần chuẩn bị chu đáo, triển khai để tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp.

Về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc đã hoàn thành xây dựng Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị huyện Ngọc Lặc và Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy các phòng chuyên môn của UBND huyện Ngọc Lặc thực hiện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Ngọc Lặc.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Ngọc Lặc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên, chủ động khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; khắc phục hiệu quả các hạn chế, yếu kém; huy động tối đa các nguồn lực, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, sáng tạo, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quy hoạch chung đô thị Ngọc Lặc đến năm 2040, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ngọc Lặc đến năm 2040, Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, Quy hoạch chung các xã... đồng thời tập trung rà soát, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch đảm bảo phù hợp tình hình thực tế, đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của huyện của ngõ phía Tây của tỉnh. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế xây dựng Thọ Xuân trở thành khu kinh tế động lực của tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân.

Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: Thọ Xuân là huyện giàu truyền thống lịch sử - văn hóa, có nhiều tiềm năng thế mạnh, người dân cần cù, đồng sức, đồng lòng trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, song với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, ước tính có 26/29 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch. Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, nhiều chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 đạt 11,5%, xếp thứ 3 toàn tỉnh. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, là huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung bộ đạt chuẩn huyện NTM nâng cao. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường ổn định cho kinh tế - xã hội phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tiến bộ.

Về tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao đến nay trên địa bàn huyện đã tổ chức đại hội 357/506 chi bộ; việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW đã được huyện tập trung triển khai sắp xếp, tinh gọn đầu mối các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thôn... Là địa phương có số lượng sáp nhập thôn, xã lớn nhất tỉnh. Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo chỉ đạo của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân.

Về nhiệm vụ trong năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm và toàn diện trên các lĩnh vực. Tiếp tục củng cố và phát huy tinh thần đoàn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đã đề ra. Thọ Xuân cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM nâng cao gắn với đô thị hóa, bảo đảm thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu. Phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế xây dựng Thọ Xuân trở thành khu kinh tế động lực của tỉnh. Lựa chọn phát triển thương hiệu trong phát triển nông nghiệp, cây ăn quả... Huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, công trình có tính kết nối, tác động lan tỏa, tạo tiền đề cho thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân.

Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII và cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Triển khai thực hiện hiệu quả sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tặng quà cán bộ, công nhân Công ty xi măng Long Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH IVORY Việt Nam Thanh Hóa (thị trấn Hậu Lộc).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tặng quà cho Công ty sản xuất giày da, may mặc và đồ chơi Minh Sơn tại xã Minh Sơn (Ngọc Lặc).

Trước khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt thị xã Bỉm Sơn và các huyện Hậu Lộc, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra tình hình sản xuất sau Tết tại Công ty xi măng Long Sơn; Công ty TNHH IVORY Việt Nam Thanh Hóa tại thị trấn Hậu Lộc; Công ty sản xuát giày da, may mặc và đồ chơi Minh Sơn tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc; kiểm tra tiến độ thi công Dự án Đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng.

Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao và chúc mừng những kết quả trong sản xuất, kinh doanh mà các công ty đạt được; đồng thời đánh giá cao sự đóng góp của các công ty đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời đề nghị lãnh đạo các công ty tiếp tục đầu tư mở rộng thị trường, ứng dụng chuyển đổi số, quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao thu nhập đời sống cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đối với Dự án Đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng KCN Lam Sơn - Sao Vàng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị nhà đầu tư tập trung trang thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, huyện Thọ Xuân.

Trong chương trình công tác, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, huyện Thọ Xuân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh ghi vào sổ truyền thống Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã ghi vào sổ truyền thống với dòng chữ “Trong không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân mới Ất Tỵ 2025; với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các bậc cách mạng tiền bối, những chiến sĩ cộng sản kiên trung đã có nhiều đóng góp, hy sinh to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh.

Tiếp bước truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, nêu cao truyền thống, phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, tranh thủ tối đa sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và các nguồn lực từ bên ngoài, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ căn dặn”.

