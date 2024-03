Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng tại xã Minh Tân

Ngay sau khi có thông tin Công ty CP Xây dựng Đô thị 5 tiến hành nổ mìn khai thác đá làm đá bay vào nhà các hộ dân gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân thôn 9, xã Minh Tân (Vĩnh Lộc), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trường và chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trường khai thác đá.

Sáng 29/3, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường hoạt động khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng tại xã Minh Tân (Vĩnh Lộc).

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc báo cáo sự việc và công tác xử lý của địa phương.

Theo phản ánh, ngày 28/3, Công ty CP Xây dựng Đô thị 5 tiến hành nổ mìn khai thác đá làm đá bay vào nhà các hộ dân tại thôn 9, xã Minh Tân. Sau khi nhận được thông tin, huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và xã Minh Tân kịp thời xuống hiện trường xử lý vụ việc. Đồng thời, UBND huyện thành lập đoàn công tác gồm Công an huyện Vĩnh Lộc, các phòng chuyên môn cùng UBND xã Minh Tân tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra khu bảo quản vật liệu nổ của Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5.

Qua quá trình kiểm tra, xác minh vụ việc do Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 tiến hành nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá của công ty tại thôn 9, xã Minh Tân vào trưa ngày 28/3, đến sáng ngày 29/3 các lực lượng không ghi nhận trường hợp người dân bị thương hoặc ảnh hưởng đến tính mạng. Theo thống kê thực tế ban đầu của các lực lượng có 35 hộ gia đình bị ảnh hưởng do Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 nổ mìn khai thác đá. Mức độ ảnh hưởng theo đánh giá sơ bộ là nhẹ như vỡ ngói, thủng mái tôn, mái fibro xi măng, hư cửa... Hiện nay tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Minh Tân nói chung và thôn 9, xã Minh Tân nói riêng đã ổn định, không có hiện tượng người dân tụ tập đông người làm mất an ninh trật tự tại địa bàn xảy ra vụ việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang chỉ đạo tại hiện trường.

Chỉ đạo tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 để tập trung khắc phục xong hậu quả đã gây ra. Đồng thời, công ty phối hợp với huyện Vĩnh Lộc và xã Minh Tân rà soát, xác minh cụ thể mức độ thiệt hại đối với từng hộ gia đình bị ảnh hưởng, tiến hành lập biên bản làm việc, xác định cụ thể giá trị thiệt hại về tài sản, nhà cửa, vật kiến trúc làm cơ sở bồi thường thiệt hại cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu Công an huyện Vĩnh Lộc và các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên; nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Khu vực mỏ đá của Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang giao các sở, ngành có liên quan của tỉnh và các địa phương giám sát chặt chẽ quá trình hoạt động, khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Hải Đăng