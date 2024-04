Quý I năm 2024, Như Xuân có nhiều lĩnh vực phát triển và khởi sắc

Ngày 3/4, hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Xuân khóa XXIII được tổ chức để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; đề ra phương hướng trọng tâm quý II năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Như Xuân chủ trì hội nghi.

Trong quý I, với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các ban, ngành, đoàn thể đã tăng cường nắm tình hình cơ sở, đời sống, sản xuất của Nhân dân; đồng thời triển khai đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Văn Thuận trình bày báo cáo kết quả quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II.

Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Như Xuân đã đạt được kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật là: Đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước để khởi công dự án theo kế hoạch đầu tư công năm 2024; thu ngân sách nhà nước quý I đạt 498,3 tỷ đồng, đạt 67% dự toán tỉnh giao và đạt 65% dự toán huyện giao, bằng 156% so với cùng kỳ (CK); tổng giá trị xuất khẩu 3 tháng đầu năm ước đạt 5,7 triệu USD, bằng 27,1% kế hoạch (KH) và bằng 109,6% CK. Hoạt động đầu tư và phát triển doanh nghiệp được quan tâm chỉ đạo, trong quý I đã phê duyệt chủ trương đầu tư 14 công trình, phê duyệt lựa chọn nhà thầu 3 công trình và phê duyệt quyết toán 10 công trình... Văn hóa, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng – an ninh được bảo đảm... Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Bí thư Huyện ủy Lương Thị Hoa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Xuân đã xác định quý II là qúy tăng tốc, từ đó đề ra những nhiệm vụ trong tâm, đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển sản xuất năm 2024; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, gắn với biểu dương bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố tiêu biểu.

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm của huyện. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công năm 2024; phối hợp hướng dẫn giải quyết hồ sơ, thủ tục, giải phóng mặt bằng đấu giá quyền sử dụng đất cho các xã, thị trấn; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo đúng quy định.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, các thôn huy động, lồng ghép các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong Nhân dân để xây dựng NTM; phấn đấu hoàn thành 2 xã và 10 thôn đạt chuẩn NTM, 7 thôn đạt NTM kiểu mẫu; phấn đấu năm 2024 có 7 sản phẩm trở lên được đánh giá, xếp hạng OCOP... Tổ chức thành công Lễ hội Đình Thi lần thứ V năm 2024. Nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện tốt an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh và tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

Minh Hiếu