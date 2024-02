BĐBP tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt truyền thống

Chiều 28/2, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP Thanh Hóa tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 – 3/3/2024) và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/32024).

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đinh Tiên Phong, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; các đồng chí Chỉ huy BĐBP tỉnh, Chỉ huy các phòng, ban qua các thời kỳ; đại diện Ban liên lạc Câu lạc bộ truyền thống BĐBP tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa phăn và Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) tặng hoa chúc mừng BĐBP Thanh Hóa.

Dự buổi gặp mặt còn có Đại tá Phăn Sỉ Xòn Mi Xay, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Thượng tá Khăm Lếc Chăn Sụ Lị, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn cùng các thành viên 2 đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự và Ban Chỉ huy an ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Các đại biểu về dự ôn truyền thống tại BĐBP Thanh Hóa.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của BĐBP tỉnh Thanh Hóa; những hoạt động nổi bật của BĐBP tỉnh trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống BĐBP và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân.

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP Thanh Hóa thông tin tình hình đơn vị đến các đại biểu.

Cũng trong buổi gặp mặt, Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh đã thông tin khái quát những kết quả công tác mà BĐBP tỉnh đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Trong những năm qua, kế thừa và phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu; xây dựng Đảng bộ luôn trong sạch vững mạnh.

Nổi bật là đã duy trì và phát huy được vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chủ trì, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra, không để bị động bất ngờ. Triển khai thực hiện tốt các đề án, kế hoạch về tăng cường xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới, gắn với phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biên giới, vùng biển đảo của tỉnh. Tích cực tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững chắc. Làm tốt công tác nắm tình hình, đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình, xây dựng mối quan hệ đoàn kết với lực lượng bảo vệ biên giới phía bạn Lào; góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều tập thể, cá khân được khen thưởng. Năm 2023, BĐBP tỉnh được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng.

