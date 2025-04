Thọ Xuân với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) luôn được huyện Thọ Xuân quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, từng bước tạo chuyển biến về nhận thức đối với công tác đảm bảo ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD), chế biến thực phẩm, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trang trại trồng bưởi theo hướng hữu cơ bảo đảm vệ sinh ATTP tại xã Xuân Hồng.

Để chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường phối hợp liên ngành trong việc quản lý, kiểm soát ATTP đối với các cơ sở SXKD, chế biến, dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo và tổ kiểm tra liên ngành nhằm thực hiện tốt việc phối, kết hợp bảo đảm ATTP trên tất cả các ngành, lĩnh vực liên quan.

Công tác truyền thông, phổ biến kiến thức về bảo đảm ATTP cũng được các cấp, ngành thực hiện thường xuyên. Trong năm 2024 huyện đã tổ chức 65 lớp tập huấn kiến thức về ATTP cho gần 1.000 lượt người tham dự. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về ATTP trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Ngoài ra, các ngành còn phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tổ chức hàng chục hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát cho ban công tác mặt trận ở khu dân cư (KDC), ban điều hành mô hình “KDC tự quản về ATTP”; hàng trăm buổi tuyên truyền về ATTP tại các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt định kỳ của các ngành, đoàn thể, KDC. Lồng ghép công tác đảm bảo ATTP với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả, như mô hình “KDC tự quản về ATTP”, mô hình "KDC sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”... Qua đó, các văn bản pháp luật, các quy định mới của Nhà nước trong quản lý, kiểm soát ATTP được triển khai tới nhiều đối tượng, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác quản lý Nhà nước và trong đời sống Nhân dân, góp phần kiểm soát hiệu quả công tác ATTP tại các cơ sở thực phẩm và tại chính các hộ gia đình.

Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể lựa chọn phong trào, nội dung tuyên truyền phù hợp như: MTTQ với mô hình “KDC tự quản về ATTP”, mô hình “KDC sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”; Hội Nông dân vận động hội viên xây dựng văn hóa “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn”, thực hiện “3 không” (không sản xuất rau không an toàn; không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn; không kinh doanh phụ gia thực phẩm không có trong danh mục). Hội LHPN huyện tổ chức các hội nghị truyền thông kiến thức “Ăn lành mạnh, sống khỏe mạnh”, giao lưu sáng kiến truyền thông về ATTP. Đoàn Thanh niên xây dựng đường tranh bích họa ATTP, mô hình “Đội thanh niên xung kích bảo đảm ATTP”... Việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát về ATTP của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên trong thực hiện công tác ATTP, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm được tăng cường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm ATTP. Trong năm 2024, huyện đã thành lập 3 đoàn liên ngành cấp huyện và 90 đoàn cấp xã kiểm tra 1.719 cơ sở SXKD thực phẩm. Qua kiểm tra, phát hiện 3 cơ sở vi phạm, phạt tiền hơn 3 triệu đồng. Đội Quản lý thị trường số 14 đã kiểm tra xử phạt đột xuất 2 cơ sở, với số tiền 50,5 triệu đồng (gồm phạt hành chính 24,5 triệu đồng và tiêu huỷ hàng hóa trị giá 26 triệu đồng). Các vi phạm chủ yếu là vệ sinh cơ sở, điều kiện trang thiết bị dụng cụ và ghi nhãn mác sản phẩm sai quy định. Các lỗi vi phạm đều được các đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành nhắc nhở và được các cơ sở khắc phục một cách nghiêm túc.

Để triển khai có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ATTP, thời gian tới huyện Thọ Xuân sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo đảm ATTP. Thực hiện quản lý chặt chẽ các sản phẩm thực phẩm, cơ sở SXKD thực phẩm trên địa bàn, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả công tác thanh, kiểm tra, phối hợp liên ngành trong công tác bảo đảm ATTP nhằm phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm trong SXKD, chế biến thực phẩm.

Bài và ảnh: Hoài Linh