Tế Thắng xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thời gian qua, xã Tế Thắng (Nông Cống) đã triển khai đồng bộ, hiệu quả việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL). Dựa theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt CTCPL, xã đã ban hành các chương trình, kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải cơ sở và xây dựng xã đạt CTCPL năm 2024, gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương.

Cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tế Thắng giải quyết TTHC cho công dân.

Xã đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền nội dung về CTCPL đến cán bộ và người dân, ban hành văn bản đúng thẩm quyền, niêm yết công khai đầy đủ bộ thủ tục hành chính. Đồng thời, chỉ đạo bộ phận “một cửa” tiếp nhận và giải quyết nhanh, đúng hẹn các hồ sơ. Các chỉ tiêu trong tiêu chí PBGDPL được rà soát và thực hiện nghiêm túc, từ công khai văn bản quy phạm pháp luật đến lấy ý kiến Nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Trong năm 2024, toàn xã có 1.040 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, chế độ, chính sách, đất đai..., thì 100% số hồ sơ được giải quyết đúng thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định. Qua lấy phiếu khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về chất lượng, thái độ phục vụ và giải quyết thủ tục hành chính có 100% số phiếu hài lòng. Hiện nay, trên địa bàn xã có 5/5 tiêu chí TCPL đạt tổng số điểm tối đa, không có tiêu chí TCPL đạt dưới tổng số điểm tối đa. Tổng số điểm đạt được của 5 tiêu chí là 97/100 điểm và đối chiếu với các điều kiện công nhận đạt CTCPL. Đặc biệt là mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” sau khi đi vào hoạt động đã mạng lại hiệu quả thiết thực tạo sự hài lòng của người dân. Năm 2024, UBND xã đã gửi 68 thư chúc mừng gia đình đón thành viên mới và có việc hỷ; 58 thư cảm ơn các hộ dân hiến đất mở rộng đường giao thông XDNTM nâng cao; 32 thư chia buồn đến gia đình gặp chuyện tang gia. Thông qua việc gửi thư chúc mừng, thư cảm ơn, thư chia buồn đã thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của chính quyền địa phương với người dân, được người dân đồng tình, tin tưởng và đánh giá cao. Đồng thời, nâng cao chỉ số hài lòng với chính quyền xã.

Để đảm bảo chỉ tiêu về an ninh trật tự, Công an xã Tế Thắng đã tham mưu cho UBND xã triển khai đến các cơ quan, đơn vị, trường học và 9/9 thôn đăng ký đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự và tuyên truyền, vận động 100% hộ dân ký cam kết không vi phạm pháp luật. Cùng với đó, tổ chức hội nghị công an lắng nghe ý kiến Nhân dân và lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của Nhân dân đối với công an xã. Nhờ vậy, số vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn xã đã giảm so với trước đây, các tệ nạn xã hội được kiềm chế. Nhiều năm liền xã Tế Thắng được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, gắn với giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân được cấp ủy, chính quyền xã duy trì thường xuyên và thực hiện kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng đơn, thư kéo dài, vượt cấp, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Tế Thắng Trần Văn Mậu, cho biết: Để thực hiện các tiêu chí trong CTCPL, xã đã bố trí nơi làm việc của bộ phận “một cửa” ở vị trí thuận tiện, với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ Nhân dân đến thực hiện các thủ tục hành chính. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc luôn đúng mực, tận tình phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Hiện nay, hầu hết hồ sơ thủ tục hành chính của công dân được giải quyết đúng trình tự và đảm bảo thời gian quy định, không để tồn đọng. Nhờ thực hiện tốt tiêu chí xã đạt CTCPL đã góp phần quan trọng giúp xã Tế Thắng hoàn thành các tiêu chí XDNTM nâng cao vào cuối năm 2024.

Bài và ảnh: Công Quang