Thọ Xuân bứt phá, về đích nhiều nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; năm 2024, trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra và nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu của tỉnh. Trong số 36 chỉ tiêu đề ra, huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 33 chỉ tiêu; có 16/16 chỉ tiêu tỉnh giao đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, cụ thể:

Một góc thị trấn Thọ Xuân hôm nay. Ảnh: Lê Phượng

Kinh tế - xã hội được duy trì và có nhiều khởi sắc, trong đó tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 10,1%, đứng thứ nhất trong vùng và đứng thứ 5 trong tỉnh. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm, thủy sản tăng trưởng cao và khá toàn diện; công nghiệp - xây dựng tăng 12,0%; dịch vụ tăng 9,8%.

Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM nâng cao và chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tiếp tục được quan tâm. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thọ Xuân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Nhì; Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, trở thành huyện NTM nâng cao đầu tiên của tỉnh và khu vực Bắc Trung bộ.

Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, lập quy hoạch, đầu tư xây dựng, chất lượng công trình xây dựng được quan tâm thực hiện; đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp trong triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện.

Hoạt động du lịch duy trì phục hồi mạnh mẽ, tổng lượng khách du lịch ước đạt 825.450 lượt, trong đó ước 2.800 lượt khách quốc tế, đạt 203% kế hoạch; tổng thu du lịch ước đạt 137.665 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

Văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Những kết quả nổi bật đạt được đã góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân phát triển nhanh, toàn diện. Điều đó được minh chứng cụ thể trong năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng, đạt 252,5% dự toán tỉnh giao, đứng tốp đầu toàn tỉnh có số thu ngân sách nhà nước cao nhất từ trước đến nay. Cùng với đó, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 69,1 triệu đồng, cao hơn bình quân chung của tỉnh.

Năm 2025 có vai trò đặc biệt quan trọng, là năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, huyện Thọ Xuân tiếp tục quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 34 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra với tinh thần: “Đã thống nhất, đã bàn, đã có nghị quyết là phải làm, làm việc gì dứt điểm việc đó, làm theo đúng chức năng, nhiệm vụ, chức trách được giao trên từng cương vị công tác”, huyện phấn đấu thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó trọng tâm là: Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh của các nhà đầu tư; thực hiện đồng bộ các giải pháp để thu ngân sách Nhà nước, bảo đảm hoàn thành và vượt dự toán đề ra. Bố trí vốn đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên vốn cho các dự án, công trình trọng điểm để sớm hoàn thành. Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện với quy mô phù hợp, giá trị gia tăng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, chỉ đạo, điều hành; khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức đùn đẩy, né tránh trong thực thi nhiệm vụ.

Lê Đình Hải

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện