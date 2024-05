Thiệu Hóa: Trao 115 triệu đồng cho người lao động bị ốm đau, bệnh hiểm nghèo

Sáng 4/5, Liên đoàn lao động huyện Thiệu Hóa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024", khai mạc hội thao công nhân viên chức, lao động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Toàn cảnh lễ phát động.

“Tháng công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024” tại huyện Thiệu Hoá có chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”. Liên đoàn lao động huyện Thiệu Hoá kêu gọi các ngành, các cấp, các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn đồng hành hướng về người lao động bằng những việc làm thiết thực nhất; nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp và nâng cao nhận thức, sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Các doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Đoàn viên, người lao động cùng đồng hành, chia sẻ những khó khăn với doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Minh Cảnh trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh và Quỹ hỗ trợ đoàn viên đã trao tặng 115 triệu đồng cho 49 đoàn viên bị ốm đau, bệnh hiểm nghèo; trao 35 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 45 triệu đồng.

Trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Hội thao công nhân, viên chức, lao động, thu hút hàng trăm đoàn viên, người lao động tham gia.

Thanh Mai (CTV)