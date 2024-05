LĐLĐ huyện Quan Hoá phát động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quan Hoá vừa tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Tại buổi lễ, lãnh đạo LĐLĐ huyện Quan Hoá đã phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024. Với mục tiêu để người lao động (NLĐ) có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, trong Tháng công nhân”, và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động và phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hướng về NLĐ như: Tổ chức thăm, tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho NLĐ và đội ngũ an toàn vệ sinh viên; thực hiện tốt chính sách về bảo hiểm đối với NLĐ. Tuyên truyền, giáo dục, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ; tổ chức đối thoại giữa người sử dụng lao động và NLĐ; chương trình văn nghệ, thể thao...

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, huyện Quan Hoá trao quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại lễ phát động, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện Quan Hoá trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho 2 đoàn viên khó khăn về nhà ở; trao 33 suất quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thanh Huê