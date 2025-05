Thiệu Hóa lan tỏa các phong trào thi đua, mô hình xây dựng nông thôn mới

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, huyện Thiệu Hóa đã phát động các phong trào thi đua, mô hình thiết thực với nhiều chủ đề, hình thức phong phú, sát với thực tế tại các địa phương. Qua đó, đã góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.

Người dân xã Thiệu Viên tham gia mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu”.

Phong trào “Nhân dân tham gia đóng góp nâng cấp mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh” đã được triển khai ở hầu hết các xã Thiệu Phúc, Thiệu Giang, Thiệu Nguyên, Thiệu Giao... Đến nay có khoảng 3.900 hộ dân tham gia hiến hơn 66.000m2 đất. Cùng với đó, người dân còn đóng góp tiền, ngày công, tham gia chỉnh trang tường rào kiểu mẫu, trồng cây xanh... Từ đây, nhiều tuyến đường nhỏ hẹp đã được mở rộng, xây dựng thành tuyến đường mẫu, có biển báo, gờ giảm tốc, lắp đặt điện chiếu sáng, rãnh thoát nước có nắp đậy, làm thay đổi căn bản về kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Tại xã Thiệu Duy, để người dân nhiệt tình tham gia phong trào hiến đất, MTTQ, các tổ chức đoàn thể từ xã đến các thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức theo phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, gắn với công tác dân vận khéo “đi từng ngõ, đến từng nhà, vận động từng người”. Đồng thời, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ”, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tự nguyện tham gia hiến đất, tháo dỡ các công trình mở rộng đường giao thông trong thôn. Nhờ sự chung tay của người dân, đến nay, xã Thiệu Duy đã có 148 hộ đồng thuận hiến 4.291m2 đất; vận động Nhân dân các thôn trồng cây chuỗi ngọc, hoa ban, bằng lăng... trên các tuyến đường, tạo cảnh quan môi trường xanh. Phấn đấu trong năm 2025, toàn huyện sẽ vận động ít nhất 1.600 hộ dân hiến đất với diện tích 25.000m2 trở lên; nâng cấp, chỉnh trang đường giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, văn minh.

Từ năm 2022, Hội LHPN huyện Thiệu Hóa bắt đầu triển khai thực hiện mô hình phụ nữ tham gia phân loại rác thải tại hộ gia đình tại các xã NTM nâng cao. Để giúp các hộ dân thực hiện cũng như lan tỏa được ý nghĩa của mô hình, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các hội LHPN các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền về ý nghĩa của việc phân loại rác thải. Bên cạnh đó, các hộ đã được tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng men vi sinh, hỗ trợ nắp đậy hố xử lý rác, thùng chứa, cách phân loại và xử lý rác thải... và bám sát cơ sở “cầm tay chỉ việc” cho người dân. Chị Nguyễn Thị Dung, người dân xã Thiệu Phúc, cho biết: “Sau khi được tập huấn hướng dẫn phân loại rác thải và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón, gia đình tôi đã phân loại riêng lá cây, quả, rau xanh hỏng... ủ với men vi sinh để có phân bón dùng bón cho cây trồng. Đối với những loại rác khó phân hủy như chai nhựa, lon bia, lon nước ngọt..., chúng tôi gom lại để thực hiện mô hình “Biến rác thải thành tiền”. Từ những mô hình điểm, đến nay hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện phân loại rác thải với gần 27.000 thùng chứa và khoảng 5.222 hộ xây dựng hố chứa rác có nắp đậy".

Bà Tạ Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thiệu Hóa cho biết: “Với cách làm đơn giản nhưng hiệu quả thiết thực, mô hình phân loại, xử lý rác thải tại nguồn đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân, qua đó, không những nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân với việc bảo vệ môi trường mà còn góp phần giải quyết tình trạng xả rác bừa bãi không đúng nơi quy định, bảo đảm giữ gìn vệ sinh và cảnh quan môi trường”.

Thông qua các phong trào thi đua, mô hình đã góp phần không nhỏ vào kết quả huy động nguồn lực trong Nhân dân để XDNTM ở Thiệu Hóa trong nhiều năm qua. Điển hình như các phong trào: Hiến đất mở đường; nhà sạch, vườn đẹp; phân loại rác thải tại hộ gia đình; ngày chủ nhật xanh; đường hoa thanh niên, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, hàng cây nông dân... Qua các phong trào thi đua, mô hình XDNTM, cảnh quan môi trường, bộ mặt nông thôn làng quê đã nhiều đổi mới; nhiều nét đẹp văn hóa được phát huy; tình làng nghĩa xóm được vun đắp, Nhân dân gắn bó, đoàn kết hơn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho Nhân dân.

Bài và ảnh: Lê Ngọc