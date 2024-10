Hoằng Hóa triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024

Sáng 1/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII mở rộng sơ kết tình hình công tác 9 tháng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024 và thảo luận nhiều nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, 9 tháng qua, Huyện ủy Hoằng Hóa đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Theo đó các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản đảm bảo tiến độ, kinh tế - xã hội có bước tăng trưởng so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2024 ước đạt 2.101 tỷ đồng, đạt 116,6% KH tỉnh giao, 96,9% KH huyện giao. Sản xuất nông nghiệp đạt khá, tổng diện tích gieo trồng đạt 21.169 ha, đạt 101,6% KH tỉnh giao. Xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đạt kết quả khá.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì và có xu hướng tăng trưởng tích cực. Sản phẩm một số ngành trọng điểm tăng, như: Quần áo các loại ước đạt 58,3 triệu sản phẩm, tăng 11,3% so cùng kỳ; bóng các loại ước đạt 1,2 triệu quả, tăng 6,5% so cùng kỳ; nước mắm ước đạt 12,2 triệu lít, tăng 7,8% so cùng kỳ...

Hoạt động du lịch diễn ra sôi động, với tổng lượng khách du lịch 9 tháng ước đạt 2 triệu lượt khách, tăng 53% so với cùng kỳ, doanh thu ước đạt 1.706 tỷ đồng.

Công tác quy hoạch, GPMB được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả tốt, đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhất là nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hoằng Hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; giáo dục mũi nhọn tiếp tục giữ vững. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực; đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân được phát huy. Công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng kịp thời. Công tác phát triển đảng viên được chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả cao. Toàn huyện kết nạp được 446 đảng viên mới. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 77 tổ chức đảng, 13 đảng viên.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tạn, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đa số các ý kiến tập trung vào các vấn đề trọng tâm, như: Hoạt động sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; nhiệm vụ bảo đảm vệ sinh môi trường tại các xã, thị trấn; đề xuất giải pháp xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn; các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở...

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hoá Lê Xuân Thu phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hoá Lê Xuân Thu nhấn mạnh: Thời gian không còn nhiều, khối lượng công việc trong các tháng cuối năm còn lại rất lớn, vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể phải chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp. Từng nhiệm vụ, nội dung công việc phải phân công trách nhiệm cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quá trình tổ chức thực hiện. Trước mắt, tiến hành rà soát, đánh giá, làm rõ thuận lợi, khó khăn ở từng ngành, từng lĩnh vực trong 3 tháng cuối năm và chuẩn bị một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2025, trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung các giải pháp đủ mạnh để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế. Thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước; tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thực hiện các dự án đầu tư được HĐND quyết nghị. UBND huyện tập trung cụ thể hoá chỉ đạo, điều hành quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về kinh tế - xã hội.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hoá yêu cầu các ban, ngành, địa phương liên quan thực hiện tốt việc hướng dẫn, chuẩn bị các điều kiện tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác sáp nhập xã Hoằng Phượng vào xã Hoằng Giang. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trong 2 năm 2024-2025 theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Lãnh đạo huyện Hoằng Hoá trao Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2019-2023).

Nhân dịp này, 6 tổ chức cơ sở đảng, 6 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Hoằng Hóa vinh dự được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2019-2023).

Việt Hương