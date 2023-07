Người lính biên phòng gương mẫu, tích cực học tập và làm theo lời Bác

Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa đã được thực hiện thường xuyên, liên tục, có chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Đã có nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác, trong đó, Trung tá Nguyễn Trọng Minh, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Bát Mọt là một tấm gương tiêu biểu.

Trung tá Nguyễn Trọng Minh, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Bát Mọt (hàng thứ 2, vị trí thứ 6 từ trái sang phải) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023.

Thấm nhuần và thực hiện “Lời dạy của Bác Hồ đối với bộ đội biên phòng”, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Trung tá Nguyễn Trọng Minh luôn nhận thức trách nhiệm của mình “làm theo” Bác, thực hiện tốt “Nói và làm theo nghị quyết”, “Nói ít làm nhiều”, “Nói đến đâu làm có hiệu quả đến đó”; luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; kiên quyết khắc phục, sửa chữa hạn chế khuyết điểm.

3 năm qua trên các cương vị Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hà Nẫm, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn và Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Bát Mọt, Trung tá Nguyễn Trọng Minh luôn kiên định, vững vàng, dũng cảm, sáng tạo trong mọi tình huống và nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần vượt khó, tự lực tự cường, tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, luôn xem đó là vấn đề mấu chốt, chìa khóa thành công trong thực hiện nhiệm vụ. Trên từng cương vị công tác, Trung tá Nguyễn Trọng Minh đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn và Đồn Biên phòng Bát Mọt triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác biên phòng, đề xuất những chủ trương, giải pháp hiệu quả trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Đồng chí cùng với đơn vị đã kiểm tra, giám sát 2.600 lượt phương tiện/31.200 lượt thuyền viên, 16 triệu tấn hàng hóa xuất, nhập cảnh các loại; phối hợp bắt giữ 3 vụ/3 đối tượng, tang vật thu giữ 830 gam heroin; tuyên truyền, vận động di dời 41 hộ dân xã Hải Hà (thị xã Nghi Sơn) nằm trong diện giải phóng mặt bằng của dự án đường công vụ Cảng Container Long Sơn; 380 phương tiện tàu cá di dời neo đậu để bàn giao mặt bằng cho Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2...

Trong cuộc đời quân ngũ, thường xuyên được tiếp xúc với đồng bào, Trung tá Nguyễn Trọng Minh rất tâm đắc và khắc sâu trong tâm trí lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân”. Thấm nhuần tư tưởng và thực hiện lời dạy của Bác, anh đã luôn gắn bó, giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào, gần gũi Nhân dân - những người đã luôn đồng cam, cộng khổ, đồng hành, giúp đỡ những người lính biên phòng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Anh đã tham mưu thực hiện có hiệu quả các phong trào, các chương trình, mô hình, nhất là phong trào “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; hỗ trợ thôn Vịn và thôn Khẹo, xã Bát Mọt (Thường Xuân) trên 5 tấn xi măng, huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia trên 180 ngày công.

Chia sẻ về động lực để luôn nỗ lực, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, Trung tá Nguyễn Trọng Minh cho biết: “Bản thân tôi đã tích cực nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bản thân luôn lấy đó làm kim chỉ nam để học tập, noi theo. Đồng thời, khi thực hiện nhiệm vụ, tôi cũng nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, trực tiếp là ban chỉ huy đơn vị, sự quan tâm phối hợp của các đội công tác trong đơn vị, sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và quần chúng Nhân dân địa phương, sự phối hợp của các đội công tác, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn”.

Xác định rõ mục tiêu, xây dựng bản lĩnh chính trị, Trung tá Nguyễn Trọng Minh đã truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; kiên quyết đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, góp phần tô thắm bản chất, truyền thống tốt đẹp và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Bài và ảnh: Hoàng Lan