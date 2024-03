Lan tỏa các phong trào thi đua ở huyện Ngọc Lặc

Khắc ghi lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”, những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Diện mạo mới ở thôn Ngọc Linh (xã Ngọc Sơn) hôm nay.

Đến thôn Linh Sơn, xã Ngọc Sơn, chúng ta cảm nhận rõ sự thay da, đổi thịt của vùng đất này. Đường giao thông liên thôn đã được bê tông hóa phẳng lỳ. Hai bên đường được người dân trồng hàng rào chè mạn xanh tốt, tạo nên một vùng quê thanh bình. Thực hiện phong trào khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp” do huyện phát động đã được người dân trong thôn hưởng ứng nhiệt tình. Chỉ trong thời gian ngắn phát động, người dân trong thôn đã trồng được gần 5km hàng rào chè mạn và cây mắt ngọc cùng hàng chục chậu hoa, cây cảnh, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, treo 60 pa-nô dọc tuyến đường chính của thôn. Định kỳ hằng tháng, hằng tuần, các tổ dân cư trong thôn duy trì tổ chức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khuôn viên gia đình, đảm bảo nhà sạch, vườn xanh, đường không có rác thải. Có thể thấy, việc thực hiện phong trào khu dân cư "Sáng - xanh - sạch - đẹp” ở thôn Linh Sơn đã mang lại một luồng sinh khí mới tiếp sức cho chương trình XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại các địa phương; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của đông đảo người dân, làm thay đổi diện mạo đời sống văn hóa, tạo môi trường sống văn minh, lành mạnh.

Để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc đã chỉ đạo và tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tế của địa phương, như các phong trào: “Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng”; “Chỉnh trang khuôn viên trụ sở các cơ quan”; “Xây dựng cổng làng”; “Phát triển trang trại, gia trại”; “Tiếng kẻng bình yên”; “Hàng rào xanh”; “Trồng cây xanh nơi công cộng”; “Ngày chủ nhật sạch” và thực hiện 2 hội thi “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”; “Nhà sạch, vườn đẹp, hàng rào xanh”. Việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước đã đem lại những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện, diện mạo đô thị, nông thôn trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc. Phong trào xây dựng nông thôn ngày càng được mở rộng về cấp độ và mức độ. Kinh tế luôn đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Những kết quả thu được từ các phong trào thi đua đã tạo động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 50,24 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,8%; hệ thống chính trị cơ sở được tăng cường, quyền dân chủ của Nhân dân được phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Những kết quả trên là động lực quan trọng để các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Ngọc Lặc tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Thiện Nhân